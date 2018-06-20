继吕秀莲“脱党”后 台嘉义副县长宣布退出民进党

原标题：嘉义副县长吴芳铭宣布退出民进党，并参加下届县长选举

嘉义副县长吴芳铭 资料图

民进党再分裂，继创党元老、台湾地区前副领导人吕秀莲宣布“脱党”之后，嘉义副县长吴芳铭6月20日突然宣布要退出民进党，并投入下届嘉义县长选举。

据岛内媒体中时电子报消息，针对台湾地区年底的嘉义县长选战，国民党已提名前民意代表吴育仁，民进党则提名台湾地区前“农委会”副主委翁章梁参选。但现任嘉义副县长吴芳铭今日下午宣布将退出民进党投入下届嘉义县长选举。

吴芳铭对媒体表示，民进党初选过程不公平，外界有很多异议声浪，加上他对于台当局的农业政策感到失望，才决定参选下届嘉义县县长。

吴芳铭说，他事先有和现任嘉义县县长张花冠报备，但张花冠表示，“我个人事先并不知情。但听闻此事，我也并未感到意外。”

张花冠透露，先前吴芳铭登记代表民进党参选嘉义县长时，已受到许多不公平的对待。而吴芳铭担任副县长这段期间，也在基层听到许多地方不安的情绪与声音。

包括中时电子报、联合新闻网等岛内媒体报道，在这次嘉义县长初选时，张花冠原本力挺县民意代表张明达，前任嘉义县长陈明文则支持翁章梁，双方闹得十分不愉快，还曝出张花冠不满陈明文搂肩的“性骚扰”争议。两人甚至多次在民进党中常会时对骂，让身为党主席的蔡英文很无奈。

责任编辑：余鹏飞