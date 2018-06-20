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中国驻美使馆公使:中美可谈判解决贸易问题

中国驻美使馆公使:中美可谈判解决贸易问题
2018年06月20日 22:39 中国新闻网
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　　原标题：中国驻美使馆公使：中美可谈判解决贸易及经济结构性问题

　　中国驻美使馆公使李克新：中美可谈判解决贸易及经济结构性问题

　　中新社华盛顿6月20日电（记者 刁海洋）中国驻美使馆公使李克新19日应邀参加中美研究中心（ICAS）在华盛顿举办的“特朗普总统执政第二年的中美关系”研讨会，并发表主旨讲话。

　　李克新表示，中美两国交往需要正确判断彼此的政治意图。中国共产党第十九次全国代表大会完整阐述了中国的发展战略。中国始终怀有真诚而纯粹的发展愿望，希望实现国家的和平、稳定、和谐、繁荣，为每个中国人提供有尊严的生活，并向世界开放。这源于中国近代以来的奋斗历史，源于中国人民用双手创造幸福生活的渴望，源于中国对世界先进文化与经验的借鉴学习。中华民族爱好和平与发展的DNA决定了中国的政治意图。当中国人民努力实现“中国梦”时，希望与美国等重要国家保持紧密合作。他表示，“中国梦”与“美国梦”应该而且可以互融互促，而非相互对抗。

　　李克新指出，中美关系发展应克服错误认识，作出以下三方面努力。首先要真诚相待。中方希望与美方结成建设性的伙伴关系，在朝核等问题上愿继续发挥积极作用，与包括美朝在内的有关国家共同努力，推动半岛问题政治解决进程。其次是保持耐心。中美经贸问题还会继续发展。无论是贸易逆差还是经济结构性问题，双方都可以谈判解决。中国在压力中发展壮大，不会屈服于任何外来压力而牺牲原则。习近平主席在今年博鳌亚洲论坛的主旨演讲中，宣布了一系列扩大开放的重要举措。中方将继续扩大开放，推动本国经济转型升级，积极参与国际规则的制定与完善。第三是坦率相对。台湾问题是中国不容妥协的主权问题。美方应坚持“一个中国”政策，在中美三个联合公报所确定的框架内处理台湾问题，从“与台湾交往法案”等错误行动上改弦更张，不要因误判而造成不良后果。这符合中美双方的利益。

 

　　李克新强调，应对中美关系的前景保持乐观。他表示，作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，中美有责任共同应对国际和平与发展问题。双方应加强行政部门、国会、商界、媒体、地方以及智库、学术界等各领域交流，加深相互了解与合作，架起友谊之桥，为中美关系的未来发展贡献新的智慧和力量。

　　李克新还就中美经贸关系、台湾问题、中美智库交流等问题，同与会学者们进行了互动交流。（完）

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责任编辑：张迪

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