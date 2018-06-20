白宫报告称中国“经济侵略”:威胁美技术知识产权

原标题：白宫报告称中国“经济侵略”作者曾写《致命中国》

[文/观察者网 于宝辰]据美国CBNC网站6月20日报道称，白宫于周二（6月19日）发布了一篇措辞激烈的报告，将子虚乌有的“中国黑客窃取美国技术”和中国的人才培养引进计划、产业升级计划等一股脑归类为“经济侵略”，指责其“威胁美国和世界的技术和知识产权”。出台这篇报告的是白宫的“贸易和制造业政策办公室”，其执掌人正是美国“民族主义经济学家”，《致命中国》的作者，要让加拿大总统特鲁多“下地狱”的彼得·纳瓦罗。

这份长达35页的报告题为“中国的经济侵略如何威胁到美国和世界的技术和知识产权”。报告称，中国的大规模工业现代化和经济增长是通过“不符合经济准则”的行为实现的，报告将其统称为“经济侵略”（economic aggression）。

报告封面

报告有下面这些主要内容：

一。通过物理和网络手段窃取技术和知识产权，通过伪造，盗版和反向工程，逃避美国的出口管制法律。

二。利用“技术换市场”、“强迫”外国公司进行技术转让。

三。对关键原材料进行出口限制和垄断采购权的方式“胁迫”外国公司。

四。有计划地通过收集公开信息和技术成果，派出中国留学生和访问学者作为“技术间谍”，同时引进美国科技人才，以此“窃取”美国的先进技术。此处特别提及了中国政府正通过“千人计划”大量引进高端人才，并顺带炫耀了一下FBI对于中国留学生广泛周密无孔不入的监视计划。

五。通过政府投资进行技术发展。

在第五点中，该报告特别提及了《中国制造2025》计划，认为中国政府正以国有资本试图投资获取美国经济中的高技术领域。

最后报告的结论是：由于中国经济规模巨大，其主宰未来产业的意图十分明显，其“经济侵略”行为：不仅威胁美国经济，并且威胁“全球创新体系”。

这部报告的具体出台部门是“白宫贸易和制造业政策办公室”，执掌该办公室的特朗普麾下的“经济民族主义者”彼得·纳瓦罗，也是特朗普最为推崇的经济学家。

彼得·纳瓦罗（资料图）

自2016年特朗普当选以来，纳瓦罗一直都是特朗普幕僚中秉持最激烈的“中国威胁论”的人，而以上论点基本上是他在于特朗普大选期间创作的《致命中国》的老调重弹，不过当时他的重点在于就批判美国企业“毫无爱国精神”，贪图中国的市场和廉价劳动力，将美国的先进技术和工业生产能力拱手送给了中国，让中国可以生产能消灭美国的导弹和军火。如今却笔调一转，开始为“全球创新体系”鼓与呼了。

不过，纳瓦罗的鹰派作风并不仅仅针对中国。今年6月9日，加拿大总理特鲁多在G7峰会之后的新闻发布会上批评了美国总统特朗普对欧盟、加拿大和墨西哥加征关税的行为，而特朗普随即以拒绝签署G7联合公报作为回应，并对特鲁多进行了连篇累牍的推特炮轰。

而纳瓦罗则成为特朗普的帮腔者中最激烈的一个，他声称“对于任何一位与特朗普总统进行不诚实外交、并在他离开后试图在背后捅他一刀的外国领导人来说，在地狱里都会有一个特殊位置。”

华尔街日报原因华盛顿智库战略与国际研究中心学者斯科特•肯尼迪的评价，认为这篇报告完全体现了纳瓦罗的惯用措辞和看待中国的方式。

肯尼迪认为，纳瓦罗在撰写报告时候“并没有一视同仁地搜集所有证据进行分类筛选，而是根据已经确定了的论点，选择性地去寻找证据。”

今年3月7日，一贯持自由贸易立场的美国总统首席经济顾问加里·科恩辞职，有评论认为这意味着纳瓦罗为首的“经济民族主义”派别再次在白宫内占据上风。

据观察者网此前报道，5月29日，一名不愿透露姓名的美国官员向美联社表示，美国国务院已经向各个美国大使馆和领事馆发送了指示，如果中国留学生在机器人、航空和高科技制造业等领域学习，其签证有效期将被限制在1年。而这些领域正是《中国制造2025》计划中强调的部分。

随后凤凰卫视记者在向美国国务院公共事务部国际媒体总监包日强求证此事的时候，未得到明确答复。

另外，美国众议院在5月也通过了一份美国2019财年度国防授权法案的修正案，其中要求美国国防部停止向参加了诸如中国“千人计划”等人才引进计划的科研人员提供资助，目前该修正案正与国防授权法案整体一起，接受参众两院的联合审议磋商，待取得一致之后送交特朗普进行签署。

责任编辑：张迪