美再打“台湾牌” 学者警告台:勿当美“马前卒”

原标题：美国再打“台湾牌” 学者警告：台勿当美围堵大陆“马前卒”

参考消息网6月21日报道 境外媒体称，美国参议院通过《2019财年国防授权法》草案，建议美军应适度参加台军军演，也应考虑支持美国医疗船前往台湾地区访问，形同再度向大陆打所谓“台湾牌”。大陆国际关系学者时殷弘认为，如果美军落实此建议，大陆将对台当局采取惩罚手段。

据台湾《中国时报》6月20日报道，中国人民大学国际关系学院教授、大陆国务院参事时殷弘6月19日受访表示，针对美国打所谓“台湾牌”，要升级和台当局的政军关系，大陆会十分警惕，一旦美方付诸实际行动，大陆也将采取行动，惩罚台当局。

大陆外交部智库、中国国际问题研究院研究员郭宪纲表示，美国国会现在只是通过法案，如果行政当局付诸实施，将对陆美关系造成负面影响，因为台湾是中国的一部分，是大陆的核心利益，如果美国违反一个中国原则，会让陆美关系出现倒退。

郭宪纲表示，民进党当局不要以为有了美国支持，腰杆硬了，和大陆的关系可以愈走愈远，这样只会冲击两岸关系。中美在台湾问题上的博弈一直持续，美方如果采取上述措施，大陆一定有响应的办法，“除了在外交上向美国表示抗议，也会促使大陆在国防上加强准备”。

责任编辑：张迪