美媒:中国国产电影异军突起 好莱坞艰难争夺市场

原标题：美媒：中国国产电影异军突起 好莱坞电影艰难争夺市场

参考消息网6月21日报道 美媒称，影片《复仇者联盟3：无限战争》5月在中国的上映情况像好莱坞期待的一样好，由漫威影业公司和迪士尼影片公司联合推出的这部佳作上映的首个周末取得超过2亿美元的票房收入，令其成为在中国上映首个周末（3天）票房收入高居第二的影片。

据美国《基督教科学箴言报》网站6月19日报道，《复仇者联盟3：无限战争》在全世界其他大部分地区的上映时间比中国早两周，在某些方面，该影片在中国的成功是锦上添花。该影片在全球上映的首个周末取得6.3亿美元票房收入，为电影史上最高票房，但2亿美元仍是一个大数字，而且随着北美地区电影观众稳步减少——电影上座率2017年降至22年来的最低点，中国观影者对好莱坞而言从未如此重要。

报道称，中国拥有全世界增长最快的电影市场，好莱坞面临的挑战是保持对中国观众的吸引力，尤其是在中国国内电影行业开始迎头赶上的背景下。

北京电影制片人、电影评论人士关雅荻说，通过提升制作质量以及聚焦对中国观众具有更直接吸引力的主题，中国电影行业获得了发展动力。关雅荻警告说，随着中国电影行业继续发展，好莱坞的竞争优势可能消失。

责任编辑：张迪