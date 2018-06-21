美媒:中国直播行业方兴未艾 已成最划算电商工具

原标题：美媒：中国直播行业方兴未艾 已成最划算电子商务工具

参考消息网6月21日报道 美媒称，中国充斥着网络直播，其中大部分是非商业性的，比如年轻人讨论其生活，提供饮食建议，或者展示舞蹈。但直播也成为了中国最划算的电子商务工具，类似于QVC有线电视购物网发挥的作用，但种类丰富得多，而且影响力也大得多。

据美国《福布斯》双周刊网站6月19日报道，正如中国在全世界电子商务领域领跑一样，它在直播行业也有同样的表现。作为电子商务工具，典型的直播模式涉及一位名人展示一项产品，并回答数字视频观众提出的问题。一般都是实时直播，而且通常是在智能手机上，它占到了中国电子商务活动的约95%。直播的确成了有影响力的工具。德勤估计，今年，中国的直播收入将达到44亿美元（1美元约合6.47元人民币），比2017年增长32%。

为何消费者和品牌都喜欢这种媒介呢？

报道称，首先，直播具有功能优势。它使得专家能够展示正在使用的产品，通过技术和排列方式进行交谈，展示各种技巧，以及指明结果。观众可以匿名提问，但体验是互动式和沉浸式的。

报道还称，直播还有一种权威感。同类消费者的评价和反馈已经对中国购买者的购买决定有着很大的影响力，而直播使得他们能够实时目睹这些反馈。直播填补了广告与电视真人秀之间的空档。

责任编辑：张迪