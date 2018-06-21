原标题：世界杯“回看执法”技术，中纪委早就用上了

澎湃新闻记者 岳怀让

世界杯足球赛正火热开打，与往届不同，本届世界杯引入VAR（视频助理裁判）技术，裁判组通过视频回看技术，让不少原本逃脱裁判法眼的犯规行为无所遁形，维护了比赛的公正公平。

不过，说起对“回看执法”技术的使用，我国的纪检部门早已轻车熟路，一大批腐败分子在巡视“回头看”过程中被打虎拍蝇，这一点和足球比赛中的“回头看”异曲同工。

从十八届中央第九轮巡视开始，出现了一个广受关注的新词：回头看。一些十八大以来已经接受过巡视的省区市，要再一次迎来中央巡视组的巡视。目前，已经对北京、天津、重庆、辽宁等16个省区市杀出了回马枪。

最新一例被官方认定在巡视“回头看”期间拿下的省部级干部是周化辰。曾一度“官拜”副部的周化辰，在退休后因严重违纪而被降为了正厅级。时隔一年，周化辰再一次被通报落马。

据2017年7月12日出版的《吉林日报》报道，7月10日，按照中央和吉林省委安排部署，吉林省委常委班子利用两个半天时间召开中央巡视“回头看”反馈意见整改落实专题民主生活会。

会议强调，“要带头严肃党内政治生活，用好批评和自我批评这个有力武器，特别是坚决抵制‘好人主义’，着力构建风清气正的良好政治生态。要带头严守党的政治纪律和政治规矩，深刻吸取周永康、苏荣、王珉等严重违纪违法案件教训，坚决肃清其流毒，深入开展以谷春立、周化辰等严重违法违纪案件为反面典型的警示教育，确保全省党员干部在大是大非问题上头脑清醒、立场坚定。”

巡视“回头看”实际上就是再巡视。它释放出了不是巡视一次就万事大吉的信号，彰显的是党内监督的严肃性与韧劲。一些第一次巡视后本以为侥幸过关的腐败分子被回马枪挑落马下。

2017年9月10日晚播出的由中央纪委宣传部、中央巡视办、中央电视台联合制作的电视专题片《巡视利剑》第三集《震慑常在》，就披露了不少在巡视“回头看”期间落马的大小“老虎”。

虞海燕，甘肃省委原常委、原副省长。2016年11月至2017年1月，中央第三巡视组对甘肃开展巡视“回头看”，巡视结束后第五天，虞海燕被中央纪委带走审查。

2014年第一次巡视时，虞海燕是甘肃省委常委、兰州市委书记。此前他曾经担任酒泉钢铁集团的一把手，巡视组接到了不少对他在酒钢任职期间的问题举报。虞海燕听到风声后高度紧张，曾给他担任秘书多年的兰州市委原副秘书长金晋哲交代，“他晚上都靠安眠药才能入睡。”

此外，虞海燕还有计划地拉拢纪检干部，目的就是一旦出现问题时能派上用场。早在2010年，虞海燕就想办法接触上了中央纪委第九纪检监察室原副主任明玉清。

明玉清也有私心，想利用虞海燕的权力，为经商的儿子在甘肃拉项目，两人一拍即合。2014年巡视之后，明玉清不仅把中央纪委的调查内容向虞海燕通风报信，甚至最终胆大妄为地帮助虞海燕抹平问题，将他的线索作了了结处理。

当明玉清告知虞海燕问题已经了结，虞海燕如释重负。但他并没有想到，中央巡视组会再一次来甘肃，并很快将他确定为重点关注对象。

就在巡视“回头看”进驻甘肃的前一周，曾经帮助虞海燕抹平问题的明玉清被中央纪委立案审查。忐忑之中，虞海燕决定做好能做的一切掩盖工作。他安排自己在各部门的亲信，想方设法打探巡视“回头看”动向，同时着手转移家中的贵重物品，联系和自己有利益往来的多名老板，商量对策，统一口径。和老板们商定口径后，虞海燕又把这些手机用醋浸泡后扔进黄河。

那段时间虞海燕经常到黄河边散步，他扔到黄河里的除了手机，还有砸碎的名贵手表等不少物品。但是，他多年来违纪违法留下的各种痕迹，是无法一一销毁的。随着巡视“回头看”的进行，虞海燕的严重问题越来越清晰地浮出水面。

2017年1月10日，虞海燕被组织审查。几年来他机关算尽，最终都毫无意义。甘肃因这次“回头看”而落马的，不只是虞海燕。中央巡视组还发现了时任甘肃省委书记王三运的违纪问题线索，2017年7月11日，刚刚调职全国人大的王三运也被正式立案审查。

王三运纵容甚至授意亲属在甘肃承揽工程以权谋私，还为多名老板办事，收受钱财、房产以及玉石、字画等贵重物品，涉嫌受贿犯罪且金额巨大。

自身有贪腐问题，在工作中必然不敢去动真碰硬，导致中央一些重大决策部署在甘肃得不到落实，造成严重后果。祁连山生态保护问题就是一个典型的例子，王三运消极应付中央指示，不作为不落实，对祁连山的生态环境破坏负有重大责任。

巡视“回头看”前，武威荣华公司向祁连山保护区的排污问题被新闻媒体曝光了，巡视组把这个也作为巡视“回头看”重点了解的问题进行了重点关注，发现王三运抓整改不坚决，也不到位，仅仅就处理了当地环保部门的一个副科级干部就了事了。

2017年7月，中央办公厅、国务院办公厅就祁连山保护区生态环境问题发出通报，对相关责任单位和责任人进行严肃问责。

王三运和虞海燕在巡视“回头看”中的落马，突显了“回头看”的利剑作用，对心存侥幸者形成强大震慑。

巡视“回头看”就是政治复查，是与时俱进的新巡视、围绕政治的再巡视。既紧盯老问题，检查整改落实情况，更注重发现新问题，对没有见底的问题再了解，紧盯党内政治生活，延伸放大震慑效果。

《巡视利剑》专题片提到，“回马枪”还发现了黄兴国、王珉等严重违纪违法问题线索，释放出“巡视不是一阵风”的强烈信号。被巡视组“回头看”用一记回马枪挑落的老虎还有杨振超、陈树隆。

杨振超，安徽省原副省长，2016年中央第五巡视组对安徽省开展巡视“回头看”时发现了他的问题线索。因这次巡视而落马的不只杨振超，另一名安徽省副省长陈树隆也被立案审查。

杨振超和陈树隆的案情并无交集，但却有许多相似之处。他们谋取私利都是以非常隐蔽的方式进行，也都采用了大量手段防范调查。

陈树隆主要是通过股票证券市场牟利，这和他的专业出身有关。陈树隆毕业于安徽财贸学院，到党政机关任职前，多年在安徽的国有金融证券企业担任一把手，对这个领域非常熟悉。

陈树隆主要是通过股票证券市场牟利。他表面上打着招商引资、金融创新，打着这些幌子，然后给他选中的一些上市公司或者私营企业大量的政策优惠、财政扶持，在背后利用职权购买原始股、炒作股票，这样来获取暴利。

完成原始积累后，陈树隆回过头来想要掩盖当初收受私企老板施永1300万元的痕迹。他利用假还款的形式，把资金洗白，转到香港去炒港股。

杨振超任职淮南市委书记期间，主持山南新区的开发工作，他授意内弟“招商引资”拉来企业开发房地产，然后利用职权为这些企业顺利获得土地、政策支持等事项提供帮助。这些企业则给杨振超内弟大量干股作为回报，内弟自然要将部分获利“转交”杨振超。

基于这些伪装，杨振超和陈树隆都自认为能平安过关；但他们的问题，却最终在中央巡视组的深入了解中暴露了出来。

巡视永远在路上，创新也需要永远在路上。

《巡视利剑》专题片总结：只有不断与时俱进、改革创新，才能使巡视利剑高悬、震慑常在，精准地击中问题，当好党中央的“千里眼”、“顺风耳”，为全面从严治党提供有力支撑，更好地服务于统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局。

责任编辑：张义凌