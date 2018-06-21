西南江南等地有大雨或暴雨 华北黄淮将有高温天气

原标题：西南江南等地有大雨或暴雨 华北黄淮等地有高温天气

中新网6月21日电 据中央气象台网站消息，预计21日至23日，江南、西南地区东部、广西北部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨，中央气象台6月21日06时继续发布暴雨蓝色预警；未来三天，华北东部、黄淮北部等地的部分地区将出现35℃以上的高温天气，局地可达37~38℃。

全国强降雨落区预报图（6月21日08时-22日08时）

预计21日08时至22日08时，浙江南部、福建北部和西南部、湖南西部、贵州、四川南部、广西北部、广东中部和南部沿海等地有大雨，局地有分散性暴雨或大暴雨（50~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量20~40毫米，局地50毫米以上），局地有雷暴大风。中央气象台6月21日06时继续发布暴雨蓝色预警。

未来三天具体预报

6月21日08时至22日08时，新疆北部、华北西北部、江汉南部、江淮南部、江南中南部、西南地区东部、四川中部和南部、云南西部、华南大部、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中福建中北部、贵州北部和东部、广西北部、广东北部和南部沿海等地的部分地区有分散性暴雨或大暴雨（50~150毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。华北东北部和南部等地有4~6级风；新疆南疆盆地有浮尘。

全国降水量预报图（6月21日08时-22日08时）

6月22日08时至23日08时，青海东部、江南大部、西南地区东部和南部、四川东南部、华南北部和东部、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中，浙江北部、安徽东南部、江西北部、湖南西北部、贵州西部和东北部、广西北部等地局地有暴雨或大暴雨（50~150毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。新疆东北部、内蒙古西部等地有4~6级风。

全国降水量预报图（6月22日08时-23日08时）

6月23日08时至24日08时，甘肃南部、江南大部、西南地区东部和南部、四川东部、华南大部等地的部分地区有中到大雨，其中，浙江北部、江西北部、湖南西北部、贵州北部局地有暴雨（50~90毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。新疆东北部、内蒙古中部和东部等地有4~6级风。

全国降水量预报图（6月23日08时-24日08时）

影响与关注

1、21日至22日四川盆地、贵州及江南等地强降雨过程，关注局地强降雨可能造成的城市内涝、滑坡等灾害，以及雷暴大风等强对流天气的不利影响；

2、华北、黄淮等地高温天气及影响；

3、做好夏收夏种气象服务。

责任编辑：张玉