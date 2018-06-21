新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

西南江南等地有大雨或暴雨 华北黄淮将有高温天气

西南江南等地有大雨或暴雨 华北黄淮将有高温天气
2018年06月21日 07:36 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：西南江南等地有大雨或暴雨 华北黄淮等地有高温天气

　　中新网6月21日电 据中央气象台网站消息，预计21日至23日，江南、西南地区东部、广西北部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨，中央气象台6月21日06时继续发布暴雨蓝色预警；未来三天，华北东部、黄淮北部等地的部分地区将出现35℃以上的高温天气，局地可达37~38℃。

全国强降雨落区预报图（6月21日08时-22日08时）全国强降雨落区预报图（6月21日08时-22日08时）

　　预计21日08时至22日08时，浙江南部、福建北部和西南部、湖南西部、贵州、四川南部、广西北部、广东中部和南部沿海等地有大雨，局地有分散性暴雨或大暴雨（50~150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量20~40毫米，局地50毫米以上），局地有雷暴大风。中央气象台6月21日06时继续发布暴雨蓝色预警。

　　未来三天具体预报

　　6月21日08时至22日08时，新疆北部、华北西北部、江汉南部、江淮南部、江南中南部、西南地区东部、四川中部和南部、云南西部、华南大部、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中福建中北部、贵州北部和东部、广西北部、广东北部和南部沿海等地的部分地区有分散性暴雨或大暴雨（50~150毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。华北东北部和南部等地有4~6级风；新疆南疆盆地有浮尘。

全国降水量预报图（6月21日08时-22日08时）全国降水量预报图（6月21日08时-22日08时）

　　6月22日08时至23日08时，青海东部、江南大部、西南地区东部和南部、四川东南部、华南北部和东部、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中，浙江北部、安徽东南部、江西北部、湖南西北部、贵州西部和东北部、广西北部等地局地有暴雨或大暴雨（50~150毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。新疆东北部、内蒙古西部等地有4~6级风。

全国降水量预报图（6月22日08时-23日08时）全国降水量预报图（6月22日08时-23日08时）

　　6月23日08时至24日08时，甘肃南部、江南大部、西南地区东部和南部、四川东部、华南大部等地的部分地区有中到大雨，其中，浙江北部、江西北部、湖南西北部、贵州北部局地有暴雨（50~90毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。新疆东北部、内蒙古中部和东部等地有4~6级风。

全国降水量预报图（6月23日08时-24日08时）全国降水量预报图（6月23日08时-24日08时）

　　影响与关注

　　1、21日至22日四川盆地、贵州及江南等地强降雨过程，关注局地强降雨可能造成的城市内涝、滑坡等灾害，以及雷暴大风等强对流天气的不利影响；

　　2、华北、黄淮等地高温天气及影响；

　　3、做好夏收夏种气象服务。

责任编辑：张玉

贵州暴雨黄淮
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区