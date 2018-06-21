蔡英文核心幕僚将任海基会秘书长 称重视两岸交流

原标题：蔡英文核心幕僚姚人多接任海基会秘书长 宣称“重视两岸交流”

姚人多。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网6月21日讯 据台湾《联合报》报道，台湾地区领导人蔡英文办公室昨晚（20日）证实，悬缺已久的台湾海基会副董事长兼秘书长一职，确定由蔡办副秘书长姚人多接任，海基会今天将举行董监事会议通过此人事案。至于蔡办副秘书长遗缺，目前有几个人选正在考虑，在近期内就会对外公布。

据报道，姚人多去年底曾以个人因素向蔡英文表达辞意，蔡办高层曾考量其他职位安排，均因无法取得共识而作罢。岛内前一波“国安”人事调整后，海基会副董事长兼秘书长悬缺多时，高层直到最近才同意让姚人多出任。尽管转任海基会，蔡办人士说，是势力的延伸，历练的累积，姚人多仍是蔡英文的核心幕僚。

一般认为，姚人多过去与两岸事务较无渊源。蔡办发言人黄重谚对此声称，姚人多多年来在学界，对于大陆社会的研究即多有涉猎。过去两年，也先后历任“国安会咨询委员”及蔡办副秘书长，对台当局在两岸政策的基本态度及原则，都清楚了解。他声称，姚人多转任海基会副董事长兼秘书长，显现蔡英文对于两岸交流的高度重视及期许。

据报道，在扁马时代，海基会秘书长大都由台湾陆委会副主委兼任，蔡当局首任海基会秘书长也是由陆委会前副主委张天钦兼任。近年来由台湾地区领导人办公室副秘转任海基会秘书长，姚人多尚属首例。

对于蔡办宣称姚人多担任海基会副董事长兼秘书长显现蔡英文对两岸交流的重视，国民党发言人洪孟楷批评，所以在还未换上姚人多前，都承认是不重视两岸交流？他表示，姚人多过去最被民众记忆的是担任蔡英文的文胆，也是“蔡式文青体”的起草者，但如果民进党当局的政治意识形态不换，无论换什么样的人接相关职务，对于促进两岸对话仍然于事无补，玩真的还是打假球，一目了然。政治意识不换，什么样的文青语言也无法促进两岸对话。（中国台湾网 李宁）

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