原标题：台生：我是台湾人更是中国人，我以身为中国人为傲

两岸关系倒退，归根究底都是因为民进党当局不承认以一个中国为核心内容的“九二共识”，台湾岛内仍在持续内耗不断，台当局只许“台独”放火不许统派点灯，“独派”团体“喜乐岛”大联盟成立，陈水扁打破禁令以视频方式大谈时政演讲，反观统派新党三杰却被以“国安”之名起诉限制离台。台当局同时挟着改革之名搞全台阶层大斗争，军公教人员退休金被砍光，劳工权益严重受损，全台民众生活苦哈哈。

在对外事务方面，台当局则是挟洋自重，哈美哈到开心得不得了，前几天“美国在台协会”内湖新馆正式落成时，蔡英文好不欢喜的全程用英文演讲祝福，反观“美国在台协会处长”梅建华则用普通话致词，真不知道蔡和梅谁是真的美国人，连在自己的地盘上都不敢讲中文。更为离谱的是每当美国对台友善时都会感恩美国赞叹美国，但看在前“美国在台理事主席”、著名台海问题专家卜睿哲的眼中，却是：“美国逐渐不把台湾当成与大陆的谈判筹码。”这句话意味着，美国自始自终都把台湾作为中美博弈中的一颗棋子，大陆与美国谁对台湾真心实意，真心把台湾当作骨肉兄弟，全世界对台湾最好的就是大陆了，因为两岸都是同根生都是中华民族，但唯独蔡英文当局两年多一直不承认“九二共识”，一直不承认两岸同属一中，最终导致两岸关系的不好。

台湾当局在近几个月来为了反制大陆的各种措施，从“三十一条”反制的记者会以来，一直到近日因诸多国际航空公司将台湾改列“中国台湾”，台湾当局“国安会秘书长”李大维称“鼓励台湾民众拒绝搭乘臣服于大陆的国际航空公司飞机”。台湾当局的种种举措都只是在加深两岸的不信任，即使台湾当局对大陆的不友善，但回到台湾民众眼里看大陆，台湾亲绿民调智库台湾民基金会做出的民调，台湾民众对于大陆的好感度首次大陆高于反感度。同时在近期“统独”认同民调中也显示，认同统一和自认是中国人的都有逐步上升的趋势，每年大学新鲜人毕业都有超过六成希望西进大陆发展。再从这从近几年报名大陆高校和就业的人数就可窥知一二，大陆已经成为台湾青年大陆发展的第一选择，不管蔡当局怎么阻止也是挡不住这股台湾民众西进追逐中国梦的热潮。

台湾民主化经过三十载，许多在“去中国化”教育下成长的青年人都已成为台湾中坚的一代，以往被民进党“爱台湾”所绑架的“统独”认同都已无法再吸引台湾民众的眼球，唯有紧邻台湾旁边的大陆正吸引着广大的台湾同胞，借着大陆逐步的进步和成长，台湾民众透过西进发展参与和融入。台湾人都会以身为中国人而骄傲，因为台湾人本就是中国人，或许在不久的将来，台湾人都可以像以前那样自豪地称：“我是台湾人，更是中国人，我以身为中国人而自豪”。（作者：罗鼎钧，台生，现为清华大学公共管理学院博士生）

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责任编辑：张申