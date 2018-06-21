台媒：蔡英文上台两年 绿营“铁票区”都在开倒车

原标题：台媒：蔡英文执政两年 绿营铁票区都在开倒车

中国台湾网6月21日讯 据台湾《中时电子报》报道，民进党在台南、高雄、屏东执政逾20年，嘉义县也有17年，自2016年南台湾迎来绿营的全面执政，但这两年来，南部开始冒出“民进党不倒 XX不会好”的布条，就连深绿许忠信、民进党籍吴芳铭都纷纷跳出来点出所在县市正陷经济困境。种种现象也表明绿营长期深耕南台湾没有进步反而在开倒车。

报道指出，2014年“九合一”选举蓝天变绿地，国民党迎来有史以来最大挫败。回顾选举结果，台南部分，民进党赖清德以71万1557票，得票率72.90%，大胜国民党黄秀霜26万4536票，得票率27.10%；高雄部分，民进党陈菊以99万3300票，得票率68.09%，大胜国民党杨秋兴45万647票，得票率30.89%。南台湾一直以来就是民进党的铁票区。

但2016年蔡当局执政后，许多政策惹议引发民众不满。高雄餐厅和农民接连挂出“民进党不倒经济不会好”“民进党不倒农民不会好”布条表达对蔡执政的不满，也导致民进党民调直直落。

对于今年年底的南台湾选举，民进党已开始呈现分裂状态。除台南市长参选人、深绿的许忠信点出蔡当局的问题“出在经济”，吴芳铭在宣布参选嘉义县长时表示要翻转嘉义、改变嘉义，“让嘉义不再是穷苦老的县市”，也是明确点出嘉义县的经济困境；另外，高雄的负债和低薪让年轻人看不见希望，高雄这几年人口不断在外移。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申