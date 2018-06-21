港铁沙中线再曝质量问题 回应称承建商已修正(图)

原标题：港铁沙中线再曝质量问题 回应称承建商已修正

中新网6月21日电 据香港《文汇报》消息，港铁日前刚就沙中线会展站的支架问题向香港特区政府递交报告，声称已对工程有严密监管，但20日又有消息称，港铁沙中线会展站因工程人员画错图纸，令两堵连续墙被前后调转安装，而港铁及承建商等整堵墙完成安装后才发现出错。有工程师形容“失误非常严重，会影响连续墙承托力”。港铁回应称，2016年已向承建商发出不及格报告，承建商已修正问题，在翻查记录后会向公众交代。

资料图：香港沙中线会展站。中新社记者 洪少葵 摄

有媒体20日报道称，曾取得港铁向承建商“礼顿”发出的不及格报告及礼顿内部发出的质量警报，报告显示，会展站有两堵总长约12米的连续墙被调转安装，涉事连续墙的主力面被错误地向站外泥土的方向安装。

报告解释称，主设计顾问一向以泥面及挖掘面形容连续墙的两个朝向，但其中一位设计顾问却以北面、南面来标示，让工程人员理解错误而出错。港铁监督人员和承建商也未发现问题，继续按照错误的图纸进行安装及检查，直至灌注混凝土的工序完成后，才知道出错。

港铁回应称，2016年已向承建商发出不及格报告，承建商随即提交修改方案，并做好修正。不过，有媒体揭露，承建商的修正方案并非将涉事墙壁拆毁重建，而是在墙身额外设置扶墙镶板加固，并提到有关方案当时获得香港屋宇署批准，但须重新提交图纸。

有土木及结构工程师表示，如果泥土压力不是太大，的确可以在车站内的墙身加固补救，但修正方案更改了原有施工设计，一定要通报管理层及政府。“这个失误非常严重，会导致面向车站的墙身承托力不足，墙壁可能倒塌。而这错误非常容易察觉”，质疑港铁和承建商监督马虎，未按程序检查。

港铁沙中线近来频频被曝出事故，先是红磡站被曝钢筋造假，之后，土瓜湾站被发现墙身钢筋被削减，会展站又爆出挖掘工程的承建商未按程序放置足够的横向支撑物，而此次事件已是近期第四波“丑闻”。港铁连日多番强调，所有工程均有监察机制，要经承建商及港铁监工检查、再签名批准，才可开展下一工序，然而，仍有工程问题完工后才被发现。

责任编辑：张玉