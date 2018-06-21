上海教委称“外婆”是方言 小学课文全改“姥姥”

原标题：“外婆”是方言，改成“姥姥”？上海小学语文教材引热议
[文/观察者网 高雪滢]
昨天（20日），微博网友@鋼筆様子 爆料称，上海小学二年级的语文课文第24课《打碗碗花》 （李天芳著散文），原文中的“外婆”全部被改成了“姥姥”。
搜索课文原文可以发现，作者文章中写的全篇都是“外婆”。
网友@白兔老爸 晒出女儿7年前的课本，那时候还是“外婆”，并没有做改动。
那么，为什么要把“外婆”改成“姥姥”呢？
有网友找出了去年上海市教委针对这一问题的答复，上海教委认为，“姥姥”是普通话语词汇，而“外婆、外公”属于方言。
这篇课文出自上海教育出版社出版的语文课本（沪教版）小学二年级第二学期（试用本）教材。
微博网友@小阿_小圆圆 补充道，同一本教材的第6课《马鸣加的新书包》，也全部用的“姥姥”这一表述。
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