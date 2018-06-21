台专家：台当局千亿台币治水 中南部“越治越淹”

原标题：台专家：当局千亿台币治水 中南部“越治越淹”

中新网6月21日电 据台湾“中时电子报”报道，受到西南气流的影响带来暴雨、大雨，台湾南部许多县市都有淹水灾情。对此，气象专家李富城说台湾中南部水患肆虐，治水预算是民进党执政时期所编列的，钱款去向不明。

西南风持续影响台湾，台湾“气象局”稍早针对高雄及屏东发布大豪雨特报，嘉义及台南慎防豪雨。此外，台中以南、台东、南投等地区也需严防大雨。连日大雨，已经对台湾南部造成许多灾情，其中高雄、台南更有多处淹水。

对此，李富城在社交网站上指出，3天500mm的雨就淹成这样，台南、高雄行政机构负责人赖清德和陈菊治水的钱，花去了哪里？

李富城提及，赖清德曾说用3年的时间，解决了台南30年的淹水问题，但李直言，赖是用了7年的时间加上360亿新台币的治水经费，制造一个“遇水必淹的大台南”，高雄也是一样，这两个地方，“越治越淹”。

台湾中南部水患肆虐，李富城说不少农民抱怨，台当局编列的8年1160亿新台币治水预算，根本没有发挥效果，但追根究底，治水预算是民进党执政时期所编列的，钱究竟用去哪里，“只有赖清德和陈菊知道”。

责任编辑：张玉