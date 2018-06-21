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海关提醒：旅客将吃完的贝类入境留作纪念 或违法

海关提醒：旅客将吃完的贝类入境留作纪念 或违法
2018年06月21日 11:30 新华网
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　　原标题：贝类吃完留作纪念 有可能触犯法律

　　新华社厦门6月21日电（记者颜之宏）转眼又到了毕业季，不少人选择去境外海岛上放松几日。也许很多人都会有这样的经历，吃完海鲜，留下一些漂亮的贝壳作纪念。然而，这样的行为很可能触犯法律。

　　记者从厦门海关处了解到，6月19日，厦门海关在一名入境中国籍旅客行李内查获3枚国家一级保护动物砗磲，这也是该关今年首次查获此类物品，目前上述物品已按相关规定收缴。

　　据了解，当日18时许，一名中国籍男性旅客搭乘菲律宾至厦门的PR330次航班进境，通关时选择无申报通道通关。现场关员在技术检查时发现，该旅客行李箱内疑似装有较大的贝壳状物体。经开箱检查，箱内装有3枚经过粗加工的砗磲贝壳，净重达3.06公斤。据当事人交代，是在境外购买的新鲜砗磲，食用后将贝壳简单加工打磨后带回作纪念。

　　据厦门海关相关负责人介绍，砗磲是国家一级保护动物，已被列入濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）附录Ⅱ。根据相关法律规定，邮寄、携带、托运砗磲及其制品出入境，必须持有国家濒危物种管理部门出具的证明并主动向海关申报。

　　该负责人提醒广大出境游旅客，赴海岛游玩时应注意保护当地生态环境，不要随意带走当地的贝壳或珊瑚、海星等海洋生物。除入境时会带来不必要的麻烦外，携带部分海洋生物离境还有可能触犯旅游目的地国家的法律法规，为旅程徒增风险。

责任编辑：张义凌

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