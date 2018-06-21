农业农村部：节俭庆中国农民丰收节 避免铺张浪费

原标题：农业农村部：节俭庆祝中国农民丰收节 避免铺张浪费

中新网6月21日电 农业农村部部长韩长赋今日谈及庆祝“中国农民丰收节”，称要坚持节俭热烈办节日，既要有节日的仪式感，又要避免铺张浪费，要形成上下联动、多地呼应、节俭朴素、欢庆热烈的全国性节日氛围。

资料图：航拍下的江西新余仙女湖区河下镇浒溪村稻田和龙虾生态养殖基地与村庄、河流、沟渠共同构成一幅幅田园画卷。 赵春亮 摄

国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“中国农民丰收节”有关情况。

韩长赋介绍，近日经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部将会同有关部门，精心组织，加强指导，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，遵循“务实、开放、共享、简约”的原则，坚持农民主体、政府引导，因地制宜、突出特色，开展喜闻乐见的活动，展示科技强农新成果、产业发展新成就、乡村振兴新面貌。

会上，有记者提问，今年首次庆祝“中国农民丰收节”，请问这次庆祝有没有计划组织一些新的庆祝活动？

对此，韩长赋称，“中国农民丰收节”是一个全国性的广大农民参与的节日。所以，这个节日一定是很隆重的、很丰富的，在全国层面也会举办一些活动，但更多的是在地方，发挥地方的创造性。各个地方有自己的农事特点，无论是农耕生产方式还是农产品品类，都有自己的特点。所以，不会全国统一搞很多的规定动作，主要是让各个地方、让广大农民来创造。中国农民的创造力是非常强的，家庭承包、乡镇企业、进城打工等等，都是农民的创造。农业农村部会牵头组成一个中国农民丰收节组织指导委员会，进行顶层设计，同时发挥地方创造。相信各地方的活动会各有特色、异彩纷呈。

另有记者提问，中国农民丰收节设在农历秋分，现在距离秋分还有三个月时间，农业农村部将如何组织筹备这个节日？

韩长赋对此表示，这是第一个农民的节日，而且今年又是第一年举办，一定要搞好。最近，农业农村部按照党中央、国务院的要求，在研究这个问题。我们将会同有关部门，做好组织指导工作。总的考虑是，办好这个节要做到“四个坚持”。

一是要坚持因地制宜办节日。鼓励各地从实际出发，结合当地的民俗文化、农时农事，组织开展好农民群众喜闻乐见的活动，做到天南地北、精彩纷呈。突出地方特色，不搞千篇一律。我刚才讲，不会搞全国统一的规定动作，而是让地方去创造。

二是坚持节俭热烈办节日。乡村风情不在奢华，办好“中国农民丰收节”，既要有节日的仪式感，又要避免铺张浪费，要形成上下联动、多地呼应、节俭朴素、欢庆热烈的全国性节日氛围。

三是坚持农民主体办节日。农民是丰收节的主体，农民广泛参与是关键，这是亿万农民的节日。所以，我们支持鼓励农民开展与生产生活生态相关的丰富多彩的活动，让农民成为节日的主角，农民的节日农民乐。

四是坚持开放搞活办节日。“中国农民丰收节”是综合性的节日，既是农民的节日，也向其他社会群体开放。所以，要用开放思维办节日，组织开展亿万农民庆丰收、成果展示晒丰收、社会各界话丰收、全民参与享丰收、电商促销助丰收等各具特色的活动，还要举办各种优秀的农耕文化活动，让全社会、全民都感受到丰收的快乐。

韩长赋进一步指出，中国农民丰收节一定能够办成农业的嘉年华、农民的欢乐节、丰收的成果展、文化的大舞台。今年是首届，要探索、要创新、要积累经验。在各方面努力下，尤其是有农民的参与和创造，“中国农民丰收节”一定会越办越好。中国农民丰收节在全中国、全世界，一定会成为一个节庆的大品牌。

责任编辑：张玉