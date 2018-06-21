农业农村部：节俭庆中国农民丰收节 避免铺张浪费

原标题：农业农村部：节俭庆祝中国农民丰收节 避免铺张浪费
中新网6月21日电 农业农村部部长韩长赋今日谈及庆祝“中国农民丰收节”，称要坚持节俭热烈办节日，既要有节日的仪式感，又要避免铺张浪费，要形成上下联动、多地呼应、节俭朴素、欢庆热烈的全国性节日氛围。
国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍“中国农民丰收节”有关情况。
韩长赋介绍，近日经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部将会同有关部门，精心组织，加强指导，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，遵循“务实、开放、共享、简约”的原则，坚持农民主体、政府引导，因地制宜、突出特色，开展喜闻乐见的活动，展示科技强农新成果、产业发展新成就、乡村振兴新面貌。
会上，有记者提问，今年首次庆祝“中国农民丰收节”，请问这次庆祝有没有计划组织一些新的庆祝活动？
对此，韩长赋称，“中国农民丰收节”是一个全国性的广大农民参与的节日。所以，这个节日一定是很隆重的、很丰富的，在全国层面也会举办一些活动，但更多的是在地方，发挥地方的创造性。各个地方有自己的农事特点，无论是农耕生产方式还是农产品品类，都有自己的特点。所以，不会全国统一搞很多的规定动作，主要是让各个地方、让广大农民来创造。中国农民的创造力是非常强的，家庭承包、乡镇企业、进城打工等等，都是农民的创造。农业农村部会牵头组成一个中国农民丰收节组织指导委员会，进行顶层设计，同时发挥地方创造。相信各地方的活动会各有特色、异彩纷呈。
另有记者提问，中国农民丰收节设在农历秋分，现在距离秋分还有三个月时间，农业农村部将如何组织筹备这个节日？
韩长赋对此表示，这是第一个农民的节日，而且今年又是第一年举办，一定要搞好。最近，农业农村部按照党中央、国务院的要求，在研究这个问题。我们将会同有关部门，做好组织指导工作。总的考虑是，办好这个节要做到“四个坚持”。
一是要坚持因地制宜办节日。鼓励各地从实际出发，结合当地的民俗文化、农时农事，组织开展好农民群众喜闻乐见的活动，做到天南地北、精彩纷呈。突出地方特色，不搞千篇一律。我刚才讲，不会搞全国统一的规定动作，而是让地方去创造。
二是坚持节俭热烈办节日。乡村风情不在奢华，办好“中国农民丰收节”，既要有节日的仪式感，又要避免铺张浪费，要形成上下联动、多地呼应、节俭朴素、欢庆热烈的全国性节日氛围。
三是坚持农民主体办节日。农民是丰收节的主体，农民广泛参与是关键，这是亿万农民的节日。所以，我们支持鼓励农民开展与生产生活生态相关的丰富多彩的活动，让农民成为节日的主角，农民的节日农民乐。
四是坚持开放搞活办节日。“中国农民丰收节”是综合性的节日，既是农民的节日，也向其他社会群体开放。所以，要用开放思维办节日，组织开展亿万农民庆丰收、成果展示晒丰收、社会各界话丰收、全民参与享丰收、电商促销助丰收等各具特色的活动，还要举办各种优秀的农耕文化活动，让全社会、全民都感受到丰收的快乐。
韩长赋进一步指出，中国农民丰收节一定能够办成农业的嘉年华、农民的欢乐节、丰收的成果展、文化的大舞台。今年是首届，要探索、要创新、要积累经验。在各方面努力下，尤其是有农民的参与和创造，“中国农民丰收节”一定会越办越好。中国农民丰收节在全中国、全世界，一定会成为一个节庆的大品牌。
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