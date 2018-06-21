第七次中欧经贸高层对话25日将举行 刘鹤将出席

原标题：第七次中欧经贸高层对话25日将举行，发出反对保护主义信号
商务部6月21日召开例行发布会。
经中欧双方商定，第七次中欧经贸高层对话将于6月25日在北京举行。刘鹤副总理和欧委会副主席卡泰宁将共同主持对话，围“支持和推动全球化，深化和扩大中欧合作”这个主题进行深入讨论。
今年是中国改革开放40周年，又恰逢中欧全面战略伙伴关系建立15周年和中欧领导人会晤机制成立20周年，中欧经贸合作面临新的历史机遇，在此重要时刻召开中欧经贸高层对话具有重要意义。中欧经贸高层对话是中欧间最高级别的经贸对话机制，是双方进行经贸政策沟通协调的重要平台。自2007年成立以来，已经成功举办6次，为深化双边互利合作，推动解决重大经贸关注发挥了重要作用。本次高层对话将继续就双方共同关注的全球经济治理，贸易和投资、创新驱动发展、互联互通等议题展开讨论，推动双边经贸合作不断迈上新台阶，为中欧全面战略伙伴关系注入新动力，发出中欧携手反对单边主义和保护主义，支持多边贸易体制的积极信号。
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