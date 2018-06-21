原标题：官方谈中国设立农民丰收节：不会取消地方庆祝活动

中新网6月21日电 国务院近日批复同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。针对举办“中国农民丰收节”是味意味着要取消地方庆祝活动的问题，农业农村部办公厅主任、新闻发言人潘显政表示，不会取消，应该继续保留和传承。

图为航拍麦收画面。宋广兴 摄

国务院新闻办公室21日上午举行新闻发布会，有记者问到：我国幅员辽阔、民族众多，很多地方和民族都有自己庆祝丰收的传统，请问举办“中国农民丰收节”，是否意味着要取消地方的这些活动？

潘显政回应称，在举办“中国农民丰收节”的同时，我们认为各地区、各民族庆祝丰收的这些活动，还是应该继续保留和传承。

潘显政指出，这些活动对推动农业发展和社会进步都起到了积极作用，是我们国家农耕文化的重要组成部分，不能因为办了统一的国家级节日，就把这些淡化和取消了，不是替代关系。继承和弘扬各地庆丰收的传统，有利于弘扬中华优秀传统文化，增进民族团结和区域交流，这和设立“中国农民丰收节”是一致的，各方面可以互动。概而言之，不会取消，要相得益彰。

责任编辑：张玉