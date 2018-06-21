新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

官方谈中国设立农民丰收节:不会取消地方庆祝活动

官方谈中国设立农民丰收节:不会取消地方庆祝活动
2018年06月21日 13:33 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：官方谈中国设立农民丰收节：不会取消地方庆祝活动

　　中新网6月21日电 国务院近日批复同意自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。针对举办“中国农民丰收节”是味意味着要取消地方庆祝活动的问题，农业农村部办公厅主任、新闻发言人潘显政表示，不会取消，应该继续保留和传承。

图为航拍麦收画面。宋广兴 摄图为航拍麦收画面。宋广兴 摄

　　国务院新闻办公室21日上午举行新闻发布会，有记者问到：我国幅员辽阔、民族众多，很多地方和民族都有自己庆祝丰收的传统，请问举办“中国农民丰收节”，是否意味着要取消地方的这些活动？

　　潘显政回应称，在举办“中国农民丰收节”的同时，我们认为各地区、各民族庆祝丰收的这些活动，还是应该继续保留和传承。

　　潘显政指出，这些活动对推动农业发展和社会进步都起到了积极作用，是我们国家农耕文化的重要组成部分，不能因为办了统一的国家级节日，就把这些淡化和取消了，不是替代关系。继承和弘扬各地庆丰收的传统，有利于弘扬中华优秀传统文化，增进民族团结和区域交流，这和设立“中国农民丰收节”是一致的，各方面可以互动。概而言之，不会取消，要相得益彰。

点击进入专题：
中国首设“农民丰收节” 官方：有三重深意

责任编辑：张玉

农民活动官方
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区