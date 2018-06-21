原标题：台湾高雄街头爆枪战：警方连开16枪 意外伤及路人

图为高雄警方围捕要犯。（来源：台媒）

海外网6月21日电 据台媒报道，当地时间今日（21日）上午11时50分，台湾高雄市茄定区传出枪响，高雄市刑警大队在追缉一名要犯时连开16枪。最终犯人右大臂中枪被捕，另有1名路人遭到流弹波及，警方已将2人送医，并封锁现场。

综合台媒报道，该名要犯姓商，是一名51岁男子，高雄市刑警大队已对其追缉多时。今日上午11时许，警方尾随该男子至高雄市茄定区街道，在一处民宅布下埋伏，趁该男子下车时冲上前抓人。该男子拒捕，还试图从包内拿出枪支抵抗，警方眼见吓阻无效、情况危及，连开16枪将其压制，最后击中嫌犯右大臂将其逮捕，并在其包中缴获4把已上膛的手枪。但在此过程中，一名女性路人无辜遭流弹波及。（海外网 姜舒译）

警方从嫌犯包内搜出四把枪支。（来源：台湾中天新闻）

图为一名警察在逮捕嫌犯过程中挂彩。（来源：台湾中天新闻）

责任编辑：张玉