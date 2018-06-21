蔡当局砍军公教权益到见骨 国民党党团批令人愤慨

原标题：国民党党团批协商只是走过场 绿营砍军公教权益到见骨

台当局“立法院”拼军改案“三读”。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

中国台湾网6月21日讯 据台湾《联合报》报道，台当局“立法院”昨（20日）深夜“三读”通过军人年改，国民党“立法院”党团今（21日）在“立法院”举行记者会，认为绿营罔顾法律不溯及既往与信赖保护原则，核心条文一字不改、一条不让，把军公教原有的退抚权益砍到见骨。

国民党“立法院”党团表示，经过3个月的努力与临时会多日协商，民进党依然对军改猛烈的反弹声浪无动于衷，对在野党苦口婆心的据理力争充耳不闻。所谓的沟通只是逢场作戏，协商也如同去年审议公教年改只当作是过场，整部“修法”内容粗糙且缺乏周延配套，未来势必衍生许多后遗症。

国民党“立法院”党团痛斥民进党“立委”照旧执迷不悟，自甘沦为举手部队，只为了急于兑现蔡英文7月1日军公教年改同时实施的支票，坚持站在社会对立面。国民党认为，“绿委”罔顾法律不溯及既往与信赖保护原则，核心条文一字不改、一条不让，把军公教原有的退抚权益砍到见骨，仅对影响不大的条款略有让步，粗暴“修法”的态度让人愤慨。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申