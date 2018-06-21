新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

蔡当局砍军公教权益到见骨 国民党党团批令人愤慨

蔡当局砍军公教权益到见骨 国民党党团批令人愤慨
2018年06月21日 13:51 中国台湾网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国民党党团批协商只是走过场 绿营砍军公教权益到见骨

台当局“立法院”拼军改案“三读”。（图片来源：台湾“东森新闻云”）台当局“立法院”拼军改案“三读”。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

　　中国台湾网6月21日讯　据台湾《联合报》报道，台当局“立法院”昨（20日）深夜“三读”通过军人年改，国民党“立法院”党团今（21日）在“立法院”举行记者会，认为绿营罔顾法律不溯及既往与信赖保护原则，核心条文一字不改、一条不让，把军公教原有的退抚权益砍到见骨。

　　国民党“立法院”党团表示，经过3个月的努力与临时会多日协商，民进党依然对军改猛烈的反弹声浪无动于衷，对在野党苦口婆心的据理力争充耳不闻。所谓的沟通只是逢场作戏，协商也如同去年审议公教年改只当作是过场，整部“修法”内容粗糙且缺乏周延配套，未来势必衍生许多后遗症。

　　国民党“立法院”党团痛斥民进党“立委”照旧执迷不悟，自甘沦为举手部队，只为了急于兑现蔡英文7月1日军公教年改同时实施的支票，坚持站在社会对立面。国民党认为，“绿委”罔顾法律不溯及既往与信赖保护原则，核心条文一字不改、一条不让，把军公教原有的退抚权益砍到见骨，仅对影响不大的条款略有让步，粗暴“修法”的态度让人愤慨。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：张申

党团国民党绿营
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区