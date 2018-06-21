美退出伊核协议后中伊经贸合作前景如何?中方回应

原标题：美退出伊核协议后中伊经贸合作前景如何？商务部回应

中新网6月21日电 随着美国退出伊核协议，中国与伊朗经贸合作关系的前景将会如何发展？商务部新闻发言人高峰今日就此指出，中方将继续在不违反自身国际义务的前提下同伊朗保持正常的经贸往来。

资料图：商务部新闻发言人高峰在发布会上回答记者提问。中新社记者 李慧思 摄

商务部今日举行例行新闻发布会。有记者问，随着美国退出伊核协议，中国与伊朗经贸合作关系的前景将会如何发展，中国在伊朗的公司和企业是否会撤出伊朗？

对此，高峰表示，中伊两国一直保持着正常的经贸往来，根据中国海关的统计，2018年1-4月份，中伊双边贸易额132.1亿美元，同比增长了9.3%。

高峰指出，中国政府一贯反对任何国家根据其国内法对别国实施单边制裁，中方将继续在不违反自身国际义务的前提下同伊朗保持正常的经贸往来。

责任编辑：张玉