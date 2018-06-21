四川：惠民惠农领域违纪违法人员限期说清问题

原标题：8月15日前！四川省纪委监委要求这些人限期主动说清问题

在宣布开展专项治理一周后，四川省纪委监委通告要求涉及惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题的相关人员于8月15日前主动说清问题。

6月20日，四川省纪委监委于廉洁四川网发布通告称，凡在惠民惠农领域，尤其是扶贫领域，存在私自保管代管、违规扣留扣压群众“一卡通”（通过银行卡向群众发放财政补贴补助资金）问题的，以及利用群众“一卡通”“雁过拔毛”、截留挪用，虚报冒领、骗取套取，优亲厚友、吃拿卡要等问题的，要在2018年8月15日前向当地纪检监察机关主动说清问题。

通告称，对限期内主动说清问题的，综合考量性质情节、觉悟态度、后果影响等因素，积极运用监督执纪“四种形态”分类甄别处置，可以依纪依法从宽处理；对限期内未主动说清问题，以及对组织不忠诚、不老实，避重就轻、欺骗组织的，一经查实，依纪依法严肃处理。

“惠民惠农财政补贴资金实行一类一卡、多卡直发，群众辨识使用混淆，一些地方部分村干部随意调用等造成的腐败问题日益凸显，严重影响了党的惠民惠农政策落实。”此前，四川省纪委监委于6月12日发布消息称，经四川省委同意，2018年6月至9月，全省开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理。

据廉洁四川网消息，6月11日，四川省纪委监委、省委农工委、财政厅、审计厅、四川银监局联合下发关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理的通知（以下简称“《通知》”），从今年6月至9月，在全省范围利用3个月时间集中整治惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题，通过专项治理推动各级党委、政府及有关职能部门履职尽责、建章立制、强化监管，确保惠民惠农资金“每一分”都用在群众身上。

四川省纪委监委有关负责人介绍，在深入调研摸底的基础上，《通知》明确了本次治理的三个重点：

围绕“一卡通”发放、管理和使用不规范问题，摸清每户群众“一卡通”发放、管理和使用情况，着力发现和整治党员干部私自保管代管、违规收卡借卡，甚至扣留扣压群众“一卡通”等问题；

围绕惠民惠农政策、资金落实不到位问题，摸清2017年以来每户群众享受补贴项目、具体标准和资金到人到户情况，着力发现和整治惠民惠农政策宣传解读和资金发放情况公开不到位，该享受的未享受、不该享受的违规享受，该发放的未发放、不该发放的超标准超范围发放等问题；

围绕惠民惠农领域腐败和作风问题，着力整治党员干部利用“一卡通”“雁过拔毛”、滞留克扣，虚报冒领、骗取套取，截留挪用、贪污侵占，在惠民惠农财政补贴申报审核过程中，优亲厚友、吃拿卡要，滥用职权、以权谋私等问题。

“纪检监察机关将通过电视、广播、报纸、网络等，向社会公开发布公告，督促有违纪违法行为的党员干部及其他人员主动说清问题，鼓励群众检举反映惠民惠农领域问题线索。”四川省纪委监委相关负责人说，就是要通过集中整治，形成有力震慑。

责任编辑：张义凌