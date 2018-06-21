台湾拟在各级法院设立劳动法庭 保障劳动者权益

原标题：保障劳动者权益 台湾拟在各级法院设立劳动法庭

中新网6月21日电 据台湾《联合报》报道，6月21日，台湾行政机构会议通过“劳动事件法”，未来各级法院将设立劳动专业法庭或专股，优先遴选具有劳动法相关学识与经验者，担任劳动法庭法官。为减少劳工诉讼障碍，新法也将调整劳动事件的管辖法院，劳工可在劳务提供地的法院起诉，并降低劳工在诉讼中的裁判费。

目前劳资争议闹上法院时，通过民事诉讼进行，往往旷日持久，且劳工经常是弱势的一方。为了让劳动事件的处理更专业，法院设立劳动事件法，希望能够迅速、妥善解决劳资纠纷，并符合实质公平。

劳动事件的范围，包含基于劳动关系产生的民事争议、工会与会员间或工会会员间，因会员权利义务所产生的争议、建教生与建教合作机构间，因建教合作关系产生的争议，与因违反性别工作平等、就业歧视、职业灾害、工会活动与争议行为、竞业禁止及其他因劳动关系产生的侵权行为争议。

为减少劳工诉讼障碍，新法明确规定，劳工可在劳务提供地的法院起诉；劳工因其经济上的弱势地位，往往无力负担诉讼费用，而难以寻求诉讼救济。新法规定，暂免征收劳工及工会因确认雇佣关系或给付工资、退休金或资遣费涉讼的裁判费的一半。

此外，未来劳资诉讼时，也将合理减轻劳工举证责任。

新法也设置劳动调解机制，劳动调解事件由劳动法庭法官1人，及法院依法指定适当的劳动调解委员2人，共同组成劳动调解委员会。劳动调解程序，由劳动调解委员会法官在劳动调解申请之日起40天内，指定第一次调解日期，并指挥程序的进行。

责任编辑：刘德宾 SN222