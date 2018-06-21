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贵州沿河县委常委余良华接受审查调查(简历)

贵州沿河县委常委余良华接受审查调查(简历)
2018年06月21日 14:56 中国经济网
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　　原标题：贵州沿河土家族自治县县委常委余良华接受审查调查（简历）

　　经济日报-中国经济网铜仁6月21日综合报道 据贵州铜仁市纪委监委消息：经中共铜仁市委批准，沿河土家族自治县县委常委、县水库和生态移民局局长余良华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 

　　余良华简历 

　　余良华，男，土家族，1971年9月生，贵州省沿河县人，1992年8月参加工作，1998年9月加入中国共产党，大学本科学历。 

　　1992.08-2016.08 先后任贵州省沿河县洪渡镇卫生院工作员，沿河县后坪乡卫生院工作员、计生服务站副站长、计生办主任、副乡长，沿河县客田镇党委副书记、镇长，沿河县新景乡党委书记，沿河县官舟镇党委书记等职； 

　　2016.08-2018.03 贵州省沿河县县委常委、官舟镇党委书记； 

　　2018.03 贵州省沿河县县委常委、县水库和生态移民局局长；

　　2018.06 涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

　　沿河县第八届人民代表大会代表。 

责任编辑：刘德宾 SN222

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