贵州沿河县委常委余良华接受审查调查(简历)

原标题：贵州沿河土家族自治县县委常委余良华接受审查调查（简历）

经济日报-中国经济网铜仁6月21日综合报道 据贵州铜仁市纪委监委消息：经中共铜仁市委批准，沿河土家族自治县县委常委、县水库和生态移民局局长余良华涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

余良华简历

余良华，男，土家族，1971年9月生，贵州省沿河县人，1992年8月参加工作，1998年9月加入中国共产党，大学本科学历。

1992.08-2016.08 先后任贵州省沿河县洪渡镇卫生院工作员，沿河县后坪乡卫生院工作员、计生服务站副站长、计生办主任、副乡长，沿河县客田镇党委副书记、镇长，沿河县新景乡党委书记，沿河县官舟镇党委书记等职；

2016.08-2018.03 贵州省沿河县县委常委、官舟镇党委书记；

2018.03 贵州省沿河县县委常委、县水库和生态移民局局长；

2018.06 涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

沿河县第八届人民代表大会代表。

责任编辑：刘德宾 SN222