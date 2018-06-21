四川北川羌族自治县法院原院长张剑被双开(简历)

原标题：四川北川羌族自治县人民法院原院长张剑被“双开”（简历）

经济日报-中国经济网成都6月21日综合报道 据四川省纪委监委网站消息，日前，经绵阳市委批准，市纪委监委对北川羌族自治县人民法院原党组书记、院长张剑严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，张剑违反廉洁纪律，违规收受礼金；违反生活纪律；利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人所送现金，涉嫌受贿犯罪。

张剑身为党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大之后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会会议、市监委委务会议研究并报市委批准，决定给予张剑开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌职务犯罪的调查结果移送人民检察院依法处理。

张剑，男，汉族，1970年2月生，四川绵阳人，在职硕士文化。1991年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党。 1991年7月至1992年2月，在绵阳市朝阳机械厂工作； 1992年2月至1995年2月，在绵阳市烟厂工作； 1995年2月至1998年6月，绵阳市中级人民法院书记员； 1998年6月至1998年10月，绵阳市中级人民法院书记员（副科级）； 1998年10月至2002年12月，绵阳市中级人民法院助理审判员（副科级）； 2002年12月至2004年2月，绵阳市中级人民法院审判员（副科级）； 2004年2月至2007年12月，绵阳市中级人民法院刑事审判第二庭副庭长； 2007年12月至2012年2月，绵阳市中级人民法院刑事审判第二庭庭长； 2012年2月至2012年12月，绵阳市中级人民法院民事审判第二庭庭长； 2012年12月至2014年2月，绵阳市中级人民法院副调研员、民事审判第二庭庭长； 2014年2月，任北川羌族自治县人民法院党组书记、院长。 2018.03 接受纪律审查和监察调查。 张剑简历

责任编辑：刘德宾 SN222