原标题：外交部：愿同各国携手推动实现外空命运共同体愿景

据报道，昨天，纪念联合国外空会议50周年高级别会议在维也纳开幕。会议通过的成果文件采纳中国提议，呼吁“在和平利用外空领域加强国际合作，以实现命运共同体愿景，为全人类谋福利与利益”。

中国外交部发言人耿爽在今天（21日）的例行记者会上表示，正在维也纳举行的联合国外空会议50周年高级别纪念活动，是外空领域全球治理的一次盛会，旨在全面回顾过去、共同规划未来。会议通过的成果文件，首次在和平利用外空领城以协商一致方式写入人类命运共同体重要理念，并将由联大决议确认。这符合《外空条约》宗旨与原则，契合外空治理实际需要，顺应国际社会普遍愿望，为在新时期加强外空国际合作、应对各类复杂挑战贡献了中国智慧和中国方案。下一步，中方愿同各国携手努力，推动决议各项内容有效落实，为实现外空命运共同体愿景作出新的更大贡献。（央视记者 赵晶）

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