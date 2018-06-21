原标题：商务部：美国极限施压和讹诈做法不得人心

在今天的发布会上，针对美方威胁将制定新关税清单的问题，商务部新闻发言人高峰表示，美方这种举着贸易保护主义大棒、实施极限施压和讹诈的做法是不得人心的。

高峰表示，中方的立场是一贯和明确的。我们反对这种举着贸易保护主义大棒、实施极限施压和讹诈的做法。美方滥用征税手段，在全球各处挑起贸易战，将严重破坏世界贸易秩序，损害贸易伙伴利益，同样也会伤及其本国企业和人民的利益，这种行为是不得人心的。

商务部新闻发言人 高峰：美国自身存在诸多结构性问题，但却总是把别的国家当作自身问题的替罪羊，对别人横加指责。美方指责中方盗窃知识产权、强制转让技术，是对历史和现实的严重歪曲。

高峰表示，在中国改革开放进程中，不少外国企业从自身利益出发，和中国企业开展了很好的技术合作，这是典型的市场契约行为，外国企业获得了众所周知的丰厚回报。

商务部新闻发言人 高峰：美方罔顾这些基本事实而指责中国，是对产权和信用意识的否定，对契约精神的否定，对市场规律的否定。

（央视记者 刘颖 张道峰 王秀帅 戈晓威 张歆 王佳林）

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