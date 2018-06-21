原标题：台湾外逃通缉犯林颖锋落跑22年 今日被押解返台

中新网6月21日电 据台湾《联合报》报道，台湾统贯企业前负责人林颖锋，1993年因公司财务周转困难，陆续发生退票情形，因而与台湾交通银行彰化分行前外汇及放款许姓承办人员勾结，利用统贯收兑外币票据买入、进口关状及出口押汇等机会，伪造日报表，图利统贯公司，导至银行损失新台币5700余万元。

林颖锋审判期间潜逃美国遭通缉22年，“调查局”2018年6月21日将其押解返台，预计晚间解送彰化地方法院归案。

据调查，林颖锋涉嫌违反“贪污治罪条例”，经彰化地检署起诉，移送彰化地方法院审理。其1995年潜逃赴美，经多次传唤均未到庭应讯，彰化地方法院1996年发布通缉令，追诉时效至2020年7月15日。

林颖锋潜逃美国后先后停留于纽约、洛杉矶等地，在美非法居留多年，未取得合法身份，2016年遭美国移民及海关执法局查获逮捕，羁押于加州圣地亚哥Otay Mesa拘留中心。

去年底，美国联邦第九巡回上诉法庭驳回林颖锋上诉案后，法庭于今年5月20日做出最后的确定判决，遣返台湾。

责任编辑：刘德宾 SN222