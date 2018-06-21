原标题：台湾消防部门培训搜救犬疑虚报公款 队员说出隐情

中新网6月21日电 据台湾《联合报》报道，台湾彰化地检署获报，台湾消防部门特种搜救队中部分队，负责饲养搜救犬的周姓队员涉嫌与厂商勾结，开出不实发票，以购买饲料、营养品、药剂等耗材发票或收据，向消防部门诈领经费，总计从2011年到2017年约虚报诈领公款600万元（新台币，下同）以上。

彰化消防署搜救队中部分队传出负责饲养搜救犬的队员，以不实发票虚报诈领公款。图片来源：台湾《联合报》 记者 凌筠婷/翻摄

彰化地检署襄阅主任检察官林汉强指出，检方接获检举，搜救队中部分队搜救犬小组办公室位于南投县竹山镇，其中负责饲养搜救犬的周姓队员，和彰化县内的宠物店、五金行等商家勾结，开出不实发票和收据报销，虚报饲料费、药剂费等，涉嫌诈领公款。20日由检察官高如应率队前往搜索，同时约谈周姓队员和相关厂商。

周姓队员向检方供称，饲养、训练搜救犬需要的器材项目很多，但是能申请公款的名目却很有限，且规定只能用来买“犬用”物品。

但其实在训练搜救犬的过程中，也需要饲养一些干扰性动物如猪、猫等，利用不同的动物气味，来训练搜救犬的嗅觉，届时才能发挥最高的搜救效果。

但是这些干扰性动物的经费却不能报销，因此才和厂商“培养默契”，以不实的收据来报账，但周姓队员强调，这些虚报的金额都没有进入自己口袋，只承认发票不实。

责任编辑：刘德宾 SN222