河南许昌政法委书记赵振宏被调查(简历)

原标题：河南许昌政法委书记赵振宏接受纪律审查和监察调查
中新网6月21日电 据河南省纪委监委消息：河南省许昌市委常委、政法委书记赵振宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
赵振宏简历
赵振宏，男，汉族，1963年8月出生，河南长葛人，在职研究生学历，1989年7月加入中国共产党，1982年7月参加工作。
1982年7月——1985年6月，许昌地区教育局工作
1985年6月——1987年4月，长葛县教育局工作
1987年4月——1992年1月，省委老干部局工作（1983年9月——1987年7月在郑州大学新闻学专业学习）
1992年1月——1992年11月，省委老干部局主任干事
1992年11月——1997年5月，省政府驻上海办事处工作
1997年5月——1998年6月，省政府驻上海办事处经贸部经理（副处级）
1998年6月——2000年11月，省政府驻上海办事处调研员（1999年9月——2001年11月挂职任沈丘县副县长）
2001年11月——2004年3月，许昌县委副书记（正处级）
2004年3月——2009年7月，许昌市魏都区委副书记、区长（2004年9月——2005年12月在中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业学习，获管理学硕士学位）
2009年7月——2009年9月，许昌市魏都区委书记、区长
2009年9月——2011年9月，许昌市魏都区委书记
2011年9月——2011年12月，许昌市副市长、魏都区委书记
2011年12月——2016年10月，许昌市副市长
2016年10月至今，许昌市委常委、政法委书记
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