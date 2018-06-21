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河南许昌政法委书记赵振宏被调查(简历)

河南许昌政法委书记赵振宏被调查(简历)
2018年06月21日 17:01 中国新闻网
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　　原标题：河南许昌政法委书记赵振宏接受纪律审查和监察调查

　　中新网6月21日电 据河南省纪委监委消息：河南省许昌市委常委、政法委书记赵振宏涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

　　赵振宏简历

　　赵振宏，男，汉族，1963年8月出生，河南长葛人，在职研究生学历，1989年7月加入中国共产党，1982年7月参加工作。

　　1982年7月——1985年6月，许昌地区教育局工作

　　1985年6月——1987年4月，长葛县教育局工作

　　1987年4月——1992年1月，省委老干部局工作（1983年9月——1987年7月在郑州大学新闻学专业学习）

　　1992年1月——1992年11月，省委老干部局主任干事

　　1992年11月——1997年5月，省政府驻上海办事处工作

　　1997年5月——1998年6月，省政府驻上海办事处经贸部经理（副处级）

　　1998年6月——2000年11月，省政府驻上海办事处调研员（1999年9月——2001年11月挂职任沈丘县副县长）

　　2001年11月——2004年3月，许昌县委副书记（正处级）

　　2004年3月——2009年7月，许昌市魏都区委副书记、区长（2004年9月——2005年12月在中南财经政法大学工商管理学院企业管理专业学习，获管理学硕士学位）

　　2009年7月——2009年9月，许昌市魏都区委书记、区长

　　2009年9月——2011年9月，许昌市魏都区委书记

　　2011年9月——2011年12月，许昌市副市长、魏都区委书记

　　2011年12月——2016年10月，许昌市副市长

　　2016年10月至今，许昌市委常委、政法委书记

责任编辑：刘德宾 SN222

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