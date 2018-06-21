中央政法委：用扫黑除恶实际战果回应群众期待

原标题：中政委：用扫黑除恶实际战果回应群众期待
新华社北京6月21日电 中央政法委20日召开全国扫黑办主任会议。会议强调，要切实履行好工作职责，以“三个更强”提高政治站位，推动解决“五大问题”，着力提高“四个力”，推动扫黑除恶专项斗争不断深入，用实际战果回应群众期待。
会议指出，全国扫黑办在专项斗争中要以更强的政治担当履职尽责，带头从政治上看待和把握专项斗争，勇于担当、敢于作为；以更强的民本思维赢得人心，毫不动摇地把以人民为中心作为根本立场，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；以更强的斗争精神除恶务尽，不断完善斗争思路、政策、举措，夺取专项斗争全面胜利。
会议要求，要具体推动解决“五大问题”：一是不平衡问题。要及时跟踪掌握各地斗争动态，深入分析研判，加强分类指导，确保专项斗争始终保持良好态势。二是不持续问题。要督促指导各地各有关部门围绕一年治标、两年治根、三年治本的“总蓝图”，制定阶段性的“施工图”，有计划、有步骤、有重点地推进专项斗争。三是不统一问题。要充分发挥业务指导作用，促进统一执法办案标准，提高办案质量和效率，确保每一起涉黑涉恶案件经得起历史和法律的检验。四是不衔接问题。要集中梳理、挂牌督办一批背后有腐败嫌疑的重大涉黑涉恶案件，推动完善政法机关和纪检监察机关线索移送、反馈机制，从制度上实现侦办涉黑涉恶案件与查处“保护伞”同步进行。五是不协同问题。要推动源头监管部门落实监管责任、开展重点整治，配合组织部门加强基层政权建设，从源头上、根本上铲除黑恶势力滋生土壤。
会议还强调，要以能力建设为抓手，加强扫黑办自身建设，更好发挥参谋助手作用。着力提高调研指导力、综合协调力、督导督办力、宣传引导力。
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