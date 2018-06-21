敢动“独立公投”念头？ 台深绿这把火离烧身不远

原标题：台海 | 敢动“独立公投”念头？ 台深绿“这把火”离烧身不远了

台湾《旺报》6月20日刊登题为《玩“涉独公投” 台湾岛不会喜乐》的评论文章，作者为资深媒体人陈建仲。文章指出，奉陈水扁为精神领袖、由“台独”分子筹组的“喜乐岛联盟”16日举行首次召集人大会，要求蔡英文当局修改“公投法”，并预计在2019年举行全台湾的“独立公投”。虽然联盟打着“独立公投、正名入联”大旗，实际是为“九合一”选举的深绿总动员。

讽刺的是，2008年陈水扁和吕秀莲执政时大搞“公投绑大选”，加上扁家贪渎案爆发，几乎酿成民进党灭顶之灾，如今，蔡英文当局遭遇内外困境，扁吕等深绿势力却趁“期中考”和两岸关系危急的敏感时刻重演“公投绑选举”的老戏，不仅民进党选情不会喜乐、台湾更会遭殃。

▲“喜乐岛联盟”推“独立公投”，李登辉现身力挺。（台湾“中央社”）

文章称，陈水扁在大会上以播放录像带方式，表达力挺“正名公投”的决心，再次让核准他保外的台中监狱“满脸全是豆花”。陈水扁近来屡屡大动作要求蔡英文“平反”他的冤屈、真正的目的是为求特赦。挺扁势力企图借鼓动深绿集结、要挟民进党“选将”向蔡英文施压。

文章表示，“喜乐岛联盟”4月成立时原本宣示要在8月底前推“公投法”修法，并计划在2019年4月6日举行“独立公投”。虽然民进党不打算随之起舞，但又担心深绿反弹而流失选票。出席的民进党县市长参选人，除台南市长黄伟哲不怕选票流失外，宜兰县陈欧珀、嘉义市涂醒哲选情都不乐观，需要动员深绿。

▲资料图片：蔡英文与陈水扁

文章写道，但中北部的民进党“选将”不是傻瓜，不但选择缺席、姚文智也临场抽腿，显见他们都明白，直接拥抱深绿取暖，结果可能反被“烫伤”。如果民进党不配合动员，“喜乐岛联盟”打算9月民进党党庆之前，在台湾当局领导人办公场所前举办10万人集会推动修改“公投法”，多半是虚张声势。

文章批评道，2008年选民让民进党惨败，就是告诉陈水扁，拒绝“法理台独”、拒绝玩弄“公投绑选举”的游戏。遗憾的是，民进党重返执政交不出亮丽成绩，在选举压力下，大绿小绿竟又转回深绿老巢取暖。

作者认为，陈水扁执政时能玩“公投绑大选”，敢乱提“台独”法案，是因有国民党当刹车皮，明知在台湾地区立法机构过不了关。陈水扁过去乐于讨扁迷欢心、骗选票，现在则想借搞“公投”，为自己的贪渎案翻身。但如今民进党完全执政，如果不自己挡下“涉独法案”，若擦枪走火，台海危矣。

责任编辑：刘德宾 SN222