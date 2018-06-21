原标题：北京国贸地铁站将新建大厅与通道改善换乘条件

新华社北京6月21日电（记者丁静）记者21日从北京市交通委获悉，针对地铁国贸站换乘客流拥挤、存在安全隐患等问题，北京市拟在此新建一座地下换乘大厅，新增并改造7条换乘通道。预计2021年，国贸站将于周边建筑实现一体化。

地铁国贸站位于北京市中央商务区（CBD），是1号线与10号线的换乘车站。据统计，该站工作日全天换乘量约14万人次，其中早高峰换乘量约3.2万人次，位居全市路网前列。但两条线客流仅通过一条8.5米宽的通道双向换乘，人流密集，安全隐患突出。

为此，北京市拟实施改造工程。在1号线和10号线国贸站交叉口的西北角新建一座地下换乘大厅，同时新增并改造换乘通道共7条，使1号线国贸站和10号线国贸站均与新建的换乘大厅直接连通，乘客可以通过换乘大厅进出车站或进入国贸中心。目前，换乘大厅主体结构已经施工完成，换乘通道的初设招标工作正在进行中。

据介绍，新建的换乘大厅有地下四层，每层面积可达3000平方米，其中地下三层和四层用作地铁换乘大厅和设备用房，地下一层和二层为商业设施。一体化改造完成后，10号线换乘1号线的乘客将使用一条8.5米宽的通道进行换乘，1号线换乘10号线的乘客将使用两条5米宽的通道进行换乘，可极大地改善换乘条件。

为保障换乘通道施工期间地铁1号线和10号线正常运营，7条换乘通道共分三期实施并分批投入使用，施工总工期约三年半，预计2021年完工。

责任编辑：刘德宾 SN222