大连一化工企业次氯酸钠溶液泄漏 20余人送医

原标题：大连一化工企业次氯酸钠溶液泄漏
中新社大连6月21日电 （记者 杨毅）位于辽宁省大连市的一家化工企业21日发生次氯酸钠溶液泄漏事故，造成20余人送医。
根据大连市委宣传部消息，21日凌晨1时30分，大连市石镜精细化工有限公司因一名工人误操作，致次氯酸钠溶液少量泄漏，产生刺激性气味。事故导致20余人送医，目前生命体征平稳。
事故发生后，公安、安监、环保、卫计、消防等有关部门立即抵达现场，进行应急处置。截至目前，现场已得到有效处置，工厂已停工进行全面检查，经环保部门组织专家检测，周边空气及环境正常，无异样、无次生灾害。
次氯酸钠溶液是化工业中经常使用的化学用品，次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理，也有仅适用于一般工业用的产品。大连市石镜精细化工有限公司位于大连市甘井子区辛寨子街道大辛村南街，属化工企业。（完）
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