河北警方通报3起致3人以上死亡涉酒典型交通事故

原标题：河北警方通报3起致3人以上死亡涉酒典型交通事故案例

中新网石家庄6月21日电 （记者 陈林）21日，在此间举行的河北全省公安交通管理工作新闻发布会上，河北警方通报了近期河北发生的3起死亡3人以上涉酒典型交通事故案例。

据通报，一是石家庄晋州市“5·11”死亡3人事故。今年5月11日23时许，杨某驾驶轻型货车，沿歧银线行驶至258公里处，与马某国驾驶的重型半挂牵引车发生追尾，造成3人死亡，两车损坏。司机杨某存在酒后驾驶机动车的严重交通违法行为。

二是廊坊市大城县“4·11”死亡4人事故。今年4月11日1时许，王某永驾驶重型货车，沿廊泊线行驶至84公里处，与王某驾驶的微型轿车发生碰撞，造成4人死亡，两车损坏。司机王某永存在醉酒驾驶机动车的严重交通违法行为。

三是张家口蔚县“3·3”死亡3人事故。今年3月3日21时许，杨某新驾驶小型普通客车，沿下广线行驶至342省道106公里附近，与袁某俊驾驶的小客车相撞，造成3人死亡、2人受伤，两车损坏。司机杨某新存在醉酒、超速等严重交通违法行为。

河北省公安厅交通管理局党委委员、队伍管理处处长苏正军说，酒驾醉驾是一种严重交通违法行为，其危险性和社会危害性远远高于其他违法行为，一直是公安交管部门实施交通管理的重中之重。多年来，在全省公安交警持续严厉打击和宣传教育下，酒驾醉驾严重交通违法得到明显遏制，广大驾驶人已基本形成了“开车不喝酒喝酒不开车”的意识。但是酒驾醉驾屡查屡有，依然不断发生，还不时发生因为酒后醉酒驾车引发的多人伤亡交通事故。今年1至5月份，河北共发生适用一般程序处理的涉酒道路交通事故217起，造成54人死亡。

苏正军表示，警方对其中造成死亡3人以上交通事故进行综合分析，主要有以下几个特点：一是农村地区或城乡结合部多发，酒驾、醉驾违法由城市区蔓延到农村地区的趋势较为明显，农村地区已成为酒驾、醉驾违法的“重灾区”。二是时间集中，这些事故全部发生在夜间，与晚餐、夜宵饮酒有直接的关系。三是肇事车型集中，多为小型轿车和私家车驾驶人。四是后果严重，由于酒后驾车意识失控，往往都是高速行驶，造成的伤亡比白天或不饮酒的后果要惨重，因为杯酒之欢，转瞬酿成家破人亡的惨剧，教训十分惨痛。

苏正军说，提醒广大交通参与者特别是车辆驾驶人，切记远离酒驾、珍爱生命，共同维护良好交通秩序，让出行更畅通、更安全。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222