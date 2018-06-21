江西省政府领导工作分工公布 刘奇负责全面工作

原标题：江西省政府领导工作分工公布 刘强负责住房城乡建设、交通运输等
经济日报-中国经济网南昌6月21日综合报道 记者从江西省政府网站获悉，江西省政府领导最新工作分工已经公布。具体内容如下：
省委书记、省长、省政府党组书记刘奇
负责省政府全面工作。
分管省审计厅。
省委常委、副省长、省政府党组副书记毛伟明
负责省政府常务工作。负责发展改革、财税、金融、军民融合、人事编制、交通能源建设、政策研究、应急、信访、政务信息与公开等方面的工作。
分管省政府办公厅、省发展和改革委员会、省财政厅、省政府信访局、省政府金融办公室、省地方税务局、省统计局、省政府法制办公室、省机关事务管理局、省政府研究室，负责省委军民融合发展委员会办公室。
兼管省人力资源和社会保障厅、省审计厅。
联系省人大、省政协、省军区工作。
联系省机构编制委员会办公室、省国家税务局、财政部驻赣监察专员办事处、中国人民银行南昌中心支行、中国银行业监督管理委员会江西监管局、中国证券监督管理委员会江西监管局、中国保险监督管理委员会江西监管局、国家统计局江西调查总队。
省委常委、副省长、省政府党组成员刘强
负责国土资源、住房城乡建设、交通运输、环境保护、人防等方面的工作。
分管省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省环境保护厅、省人民防空办公室、省核工业地质局、省地质矿产勘查开发局、省煤田地质局、江西有色地质勘查局、省测绘地理信息局。
联系江西机场集团公司、中国铁路南昌局集团有限公司。
副省长孙菊生
负责教育、卫生和计划生育、体育、市场管理、档案、社科研究、地方志等方面的工作。
分管省教育厅、省卫生和计划生育委员会、省体育局、省工商行政管理局、省质量技术监督管理局、省食品药品监督管理局、省档案局、省社会科学院、省地方志编纂委员会办公室。
联系省社会科学界联合会、省红十字会。
副省长、省政府党组成员吴晓军
负责工业和信息化、科技、国有资产管理、个私民营经济、安全生产等方面的工作。
分管省工业和信息化委员会、省科学技术厅、省国有资产监督管理委员会、省安全生产监督管理局、省科学院。
联系省总工会、省科学技术协会、省工商业联合会、省烟草专卖局、江西中烟工业有限责任公司、国网江西省电力公司、省通信管理局、省邮政管理局、民航江西安全监督管理局、核工业江西矿冶局、江西煤矿安全监察局、省地震局。
副省长、省政府党组成员吴忠琼
负责社会保障、商务、外事侨务、文化、旅游、妇女儿童、新闻出版广电等方面的工作。
分管省人力资源和社会保障厅、省商务厅、省文化厅、省旅游发展委员会、省外事侨务办公室、省政府台湾事务办公室、省新闻出版广电局、江西广播电视台。
联系江西日报社、共青团江西省委员会、省妇女联合会、省文学艺术界联合会、省归国华侨联合会、南昌海关、江西出入境检验检疫局。
副省长、省政府党组成员秦义
负责公安、国家安全、司法、保密等方面的工作，协助负责社会稳定方面工作。
分管省公安厅、省国家安全厅、省司法厅、省国家保密局。
兼管省政府信访局。
联系省高级人民法院、省人民检察院、武警江西省总队工作。
副省长、省政府党组成员胡强
负责民政、水利、农业、林业、民族宗教、粮食、扶贫开发、农业科研等方面的工作。
分管省民政厅、省水利厅、省农业厅、省林业厅、省民族宗教事务局、省粮食局、省扶贫和移民办公室、省供销合作社、省农业科学院、省林业科学院。
联系省残疾人联合会、江西储备物资管理局、省气象局、中国储备粮管理总公司江西分公司。
省政府秘书长、省政府党组成员张小平
负责处理省政府日常工作。协助负责信访、应急管理、政策研究等方面的工作。
协助分管省政府办公厅、省政府研究室。分管驻外办事处、省政府参事室（文史馆）。
协调处理审计方面的工作。
联系省人大常委会办公厅、省政协办公厅、新华社江西分社、人民日报社江西分社、中央电视台江西记者站、中央人民广播电台江西记者站。
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