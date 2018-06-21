原标题：环保督察：黑龙江举报问题办理不到位 反弹较严重

中新网6月21日电 据生态环境部网站消息，19日，中央第三环境保护督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋约见黑龙江省副省长程志明，指出黑龙江省在边督边改落实工作中存在的一些突出问题，并对做好下步工作指出明确要求。

黄润秋指出，自5月30日督察组进驻以来，督察组已向黑龙江省转办18批次2020件群众举报问题。从这些举报问题办理情况来看，黑龙江省在边督边改工作中付出了很多努力，取得了一定成效，但仍存在不少突出问题。

一是2016年中央环境保护督察期间受理的群众举报问题办理不到位，反弹较为严重。转办的2020件举报问题中，反映2016年中央环境保护督察进驻期间群众举报问题整改不到位或问题出现反弹的共有130件，涉及10个地市。其中，大庆市最多，共49件，占37.7%。与2016年大庆市群众举报总数276件相比，占比17.8%。哈尔滨市有36件，齐齐哈尔市有12件。

二是群众举报问题调查结论不属实比例偏高。截至6月18日，黑龙江省协调联络组向督察组正式反馈了前7批510件群众举报问题，已办结487件，办结率95.5%。其中，调查属实的362件、不属实的125件，不属实率达到25.7%。在不属实问题中，哈尔滨市有46件，大庆市有19件，齐齐哈尔市有16件，伊春市有11件，绥化市有10件。

三是群众对办理情况不满意问题比较突出。转办的2020件举报问题中，群众反映对办理工作不满意的有92件，而2016年督察进驻期间，群众不满意举报件总计不到30件。举报问题共涉及9个地市，排名前三位的哈尔滨市42件，齐齐哈尔市24件，大庆市13件。问题主要集中在三个方面：一对当地政府通过主流媒体公布的举报问题办理结果不满意；二对地方相关部门及人员现场调查处理工作不满意；三对举报问题整改不彻底不满意。

四是边督边改信息公开工作问题较多。一方面，省级层面边督边改信息公开不及时。从前7批转办信访件的办理情况来看，《黑龙江日报》仅报道了个别典型案例，未按批次及时公开转办举报件的办理情况，省政府网站、省环境保护厅网站也存在类似的问题。另一方面，边督边改信息公开不严谨。各地市在政府网站上公开的举报件办理结果与向督察组正式反馈的办理结果不一致问题突出。已反馈的510件举报件中，两者不一致的情况多达100件。有的地市政府网站公开查处结果时，甚至出现针对同一问题或同一事项，前后公开内容不一致的情况。

为做好下一阶段边督边改工作，黄润秋提出三点要求：

一要进一步提高政治站位，高度重视人民群众生态环境诉求，把群众利益放在第一位，多站在群众的立场上考虑问题，在工作中要进一步完善工作机制、强化责任落实，认认真真解决好群众身边的突出生态环境问题。

二要尽快组织专门力量，对2016年中央环境保护督察举报问题办理不到位或出现反弹、群众重复举报多、群众不满意件多、举报问题调查结论不属实比例高等问题进行认真梳理分析，加大现场核查和责任追究力度，以实实在在的工作成效取信于民。

三要尽快查漏补缺，及时梳理分析边督边改信息公开中存在的各类问题，严格按照要求将群众举报问题查处、整改、问责等情况及时向社会公开，回应社会关切和群众期待。

程志明表示，随着“回头看”工作的深入，黑龙江省边督边改暴露出的问题越来越多，这充分说明，全省前期工作还有很多不到位的地方，根本原因还是重视不够。下一步，将对照督察组指出的问题，迅速部署、强化措施、落实责任，真正做到边督边改、立行立改。

责任编辑：刘德宾 SN222