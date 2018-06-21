原标题：环保督察组约见河南官员：查找薄弱环节 狠抓落实

中新网6月21日电 据生态环境部网站消息，日前，中央第一环境保护督察组副组长、生态环境部副部长赵英民约见河南省中央环保督察协调保障领导小组组长、副省长刘伟，重申了中央环境保护督察“回头看”工作是中央交给第一环境保护督察组和河南省委、省政府的一项重大政治任务，必须提高政治站位，担负政治责任，要清醒地认识到这项工作的重要性、严肃性。

赵英民指出，河南省委、省政府对中央环境保护督察“回头看”工作高度重视，组织推进有力，工作平稳有序，但同时也存在一些薄弱环节。希望河南省按照中央第一环境保护督察组朱之鑫组长和河南省委书记王国生在动员会上的讲话精神，抓好落实。

赵英民就信息公开、宣传报道、边督边改和组织协调等方面提出了具体要求。他要求督察组和保障领导小组从讲政治高度搞好配合，认真学习贯彻全国生态环境保护大会精神，用习近平生态文明思想指导河南省正确处理发展与保护的关系，以中央环境保护督察“回头看”为契机，推动河南省经济转型发展和高质量发展。

赵英民强调，下一阶段要做好统筹协调工作，既要纵向比，坚持自己的特点，要比过去有所提高、做得更好；也要横向比，学习其他省份好的经验和做法，查找工作中的薄弱环节，在狠抓落实上下功夫。最后，赵英民副组长要求协调保障领导小组向河南省委、省政府主要领导报告有关情况，继续加大组织领导，配合推动中央环境保护督察“回头看”工作顺利开展。

责任编辑：刘德宾 SN222