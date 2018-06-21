原标题：四川查获一中国籍女子非法携带1162枚古钱币出境

成都海关查获的古钱币。 钟欣 摄

中新网成都6月21日电 （记者 张浪 贺劭清）成都海关21日消息：近期，成都海关所属双流机场海关旅检现场关员在对前往洛杉矶某航班旅客行李机检查验时，在一名中国籍女性旅客托运行李中查获用塑料袋包装的大量古钱币，共计1162枚，毛重约6公斤。

经国家文物出境鉴定四川站专家鉴定，该批古钱币以宋朝和清朝时期钱币为主，包含宋元祐通宝、政和通宝、淳化元宝和清嘉庆通宝、道光通宝以及唐开元通宝等18类古代铜钱钱币，均属于一般文物。

成都海关查获的古钱币。 钟欣 摄

根据国家文物局《文物出境审核标准》，上述古钱币属于禁止出境文物。目前该批古钱币均已被海关暂扣，待进一步依法处理。

据了解，古钱币为中国禁止出境文物。运送、邮寄、携带文物或疑似文物出境，应当向中国海关申报，海关凭文物出境审核机构出具的文物出境许可证放行。未按规定申报，且有藏匿、伪装出境的行为，属于走私行为。成都海关工作人员介绍，中国的古钱币独具一格，逐渐在国内外文物交易市场扮演重要角色，特别是在国外市场其经济价值日渐攀升。不排除有些人会被利益驱使企图逃避海关监管，通过非法手段走私文物出境，使中国文物流散海外。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222