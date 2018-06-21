原标题：我国公布推广百余项中医临床适宜技术

新华社北京6月21日电（记者田晓航）国家中医药管理局科技司司长李昱21日在中医药特色诊疗技术相关情况新闻通气会上介绍，本着简便、有效、安全和经济的筛选原则，国家中医药管理局近年持续开展中医药特色诊疗技术筛选整理工作，公布、推广了百余项中医临床适宜技术，并将持续向社会推广。

据介绍，国家中医药管理局正在对临床实践中确有疗效的特色诊疗技术进一步梳理和规范。“国家中医药管理局还正在制定关于中医药传承人制度的管理办法，让传承人得到法律保障特别是知识产权保障，同时更好地传承和推广其特色诊疗技术。”李昱说。

中医药不仅在养生保健和慢性病调理方面具有优势，在急性疾病治疗中同样具有独特的优势。国家中医药管理局副局长王志勇说，国家中医药管理局在全国开展中医药传统知识调查过程中发现许多独具特色和确有疗效的诊疗技术，今后将在认真进行技术研究和评价的基础上持续向社会推广。

中医药特色诊疗技术在一些疾病治疗上往往具有费用低、创伤小等优势。“传统方法治疗多数肛肠疾病往往手术、住院时间长，出血多易感染，术后巨大疼痛让患者难以忍受。”王志勇举例说，北京道合肛肠医院院长荆建华创立的荆氏疗法通过针刺或注射药物麻醉、针刀等器械微创手术以及术后外用中草药治疗，能够有效减轻疼痛等不适和减少手术并发症，使患者在较短时间内康复。

责任编辑：刘德宾 SN222