原标题：雄安新区到2020年可基本实现地下水采补平衡

中新社石家庄6月21日电 （阎红杰 李茜）河北省水利厅21日透露，2018年底前，雄安新区将利用引江水压减城市地下水超采量0.15亿立方米，实现城市地下水采补平衡。到2020年，雄安新区有效灌溉面积将减少到60万亩，压采地下水0.4亿立方米，可基本实现地下水采补平衡。

近日，河北省人民政府办公厅印发《河北省地下水超采综合治理五年实施计划（2018-2022年）》（以下简称《计划》），确定到2022年该省地下水压采量达到54亿立方米以上，压采率达到90%以上。其中，雄安新区和南水北调中线受水区城市提前到2020年、张家口坝上地区提前到2022年完成地下水压采任务。

据了解，雄安新区地下水超采治理措施是：加快南水北调配套工程建设，替代城市地下水超采量；通过调整种植结构，发展喷灌、微灌等最先进的高效节水灌溉技术等，解决农村地下水超采问题。

《计划》提出，城市综合治理措施要全面实施中国国家节水行动，降低工业企业水耗，开展创建节水型载体。到2020年，工业用水重复利用率达到85%以上；河北省城市再生水利用率达到30%以上。

《计划》提出，农村综合治理措施要以农业灌溉节水为核心，通过调整种植结构、发展高效节水灌溉等减少地下水超采量，并推进水权水市场建设，探索开展水利工程建设方式改革等，力争到2022年河北省地下水漏斗中心水位回升、面积逐步减小，地下水超采状态得到极大改善。

河北省是中国水资源最贫乏的省份之一，水资源先天不足，水量少，水质差。由于水资源匮乏，近30年来该省超采地下水，成为中国最大的地下水漏斗区。2014年，经中国国务院同意，决定在河北开展地下水超采综合治理试点，主要任务是解决华北地区地下水超采问题，并为推进地下水超采治理积累经验。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222