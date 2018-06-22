香港数字化竞争力排名跌出前十 媒体:最少4个弱项

原标题：全球数字化竞争力排名，香港跌出前十
瑞士洛桑国际管理学院公布2018年全球数字化竞争力排名，美国取代新加坡成为第一，香港跌出前十。港媒反思称，香港最大弱项是教育及科研的公共开支偏低，创科公司数目少。
全球数字化竞争力排名比较63个国家及地区采用及开发数字化科技的能力，并根据50项因素评分。据香港东方日报网21日报道，美国今年升至第一位，新加坡跌至第二，第三至第五名依次为瑞典、丹麦和瑞士。香港从去年的第七跌至第11名，在亚洲区仅次于新加坡；台湾由第12名跌至第16，内地则从第31名微升至第30，委内瑞拉排最末。报道称，香港排名近年本来有上升趋势，但今年反跌。报告显示香港在人才和科学专注度方面的评分偏高，训练和教育一般，最大弱项之一是国际学生人数少。在技术方面，最大弱项是通信投资比例低；未来准备方面，商业灵活度和IT整合性相对失色。星岛日报网直言，教育开支、科研投入、通信科技研发及创新企业发展均为香港的弱项。▲ （向 蕾）
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