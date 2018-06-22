北京今迎分散性阵雨 高温暂“离线”周末卷土重来

原标题：京城今迎分散性阵雨高温“离线” 周末炎热卷土重来

中国天气网讯 预计今天（22日）白天，京城将有分散性阵雨或雷阵雨，最高气温降至30℃，持续多日的高温天气将暂时“离线”。周末两天，炎热再袭，最高气温回升到34-35℃，公众需注意防暑防晒。

昨天的京城，宛如烤炉一样火力十足，毒辣的阳光打在皮肤上有灼痛感，连空气都是热腾腾的。监测显示，昨天上班时，城区大部分地区气温已在25~29℃，上午09时，丰台站（国家级气象站）气温便已超过30℃，到了下午15时，城区大部分地区气温已处于35℃左右。

北京市气象台预计，今天白天多云间阴，有分散性阵雨或雷阵雨，北转南风2、3间4级，最高气温30℃；夜间多云间晴，南转北风1、2级，最低气温21℃。持续几日的高温天气终于离场，然而清凉只是倏忽而过，明天，高温又将卷土重来。

双休日两天依然主打炎热，周六多云转晴，最高气温升至35℃，最低气温为23℃；周日白天晴转阴，最高气温为34℃，夜间西部、北部地区有雷阵雨，最低气温仍保持在23℃，白天出行仍需注意防晒防暑。

气象专家提醒，高温天里，穿衣应选择宽松、吸汗、透气的衣服，最好穿浅色服装；饮食宜清淡，剩菜剩饭最好不要再吃了，平时适量喝些淡盐开水、凉茶、绿豆汤；在起居上，不要长时间对着空调、电风扇吹风，空调房的温度设置不要过低，最好午睡。在出行上，正午时分和午后不要在烈日下活动，出门要打遮阳伞、涂好防晒霜。

责任编辑：张玉