台媒体人讽陈菊：智商不是很高 帮蔡英文不少倒忙

原标题：台媒体人：陈菊当蔡办秘书长后 帮了蔡英文不少倒忙

吴子嘉直言，陈菊（左1）从当蔡办祕书长以来，帮了蔡英文（中）不少倒忙。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网6月22日讯 据台湾《中时电子报》报道，纵使在陈菊的不断动员下，民进党新北市长参选人苏贞昌仍选择去新竹，而未帮台北市长参选人姚文智站台。台亲绿媒体《美丽岛电子报》副董事长吴子嘉直指，苏贞昌不可能去帮姚文智站台，更直言陈菊从当蔡英文办公室秘书长以来，帮了蔡英文不少“倒忙”！

据报道，吴子嘉称，苏贞昌不去帮姚文智站台，是因为他看到了姚的民调，他怎可能去跟8%的站在一起，而是选择去有阳光、有机会胜选的新竹。

吴子嘉坦言，陈菊从当蔡办秘书长以来，帮了蔡英文不少倒忙。比如她最恨柯文哲，就不断地打柯，在决定提名礼让的前一夜，她到友台去点名柯文哲，造成民进党做了最后的一个决定。第二个就是北农总经理吴音宁，也是陈菊决定要挺吴音宁的。所以她做了不少这样的事情，而且还会继续做，原因很简单，她讨厌柯P。吴子嘉甚至说，陈菊的IQ不是很高，因此她还会继续犯错！（中国台湾网 李宁）

责任编辑：张申