台媒体人讽陈菊：智商不是很高 帮蔡英文不少倒忙

原标题：台媒体人：陈菊当蔡办秘书长后 帮了蔡英文不少倒忙
吴子嘉直言，陈菊（左1）从当蔡办祕书长以来，帮了蔡英文（中）不少倒忙。（图片来源：台湾《中时电子报》）
中国台湾网6月22日讯 据台湾《中时电子报》报道，纵使在陈菊的不断动员下，民进党新北市长参选人苏贞昌仍选择去新竹，而未帮台北市长参选人姚文智站台。台亲绿媒体《美丽岛电子报》副董事长吴子嘉直指，苏贞昌不可能去帮姚文智站台，更直言陈菊从当蔡英文办公室秘书长以来，帮了蔡英文不少“倒忙”！
据报道，吴子嘉称，苏贞昌不去帮姚文智站台，是因为他看到了姚的民调，他怎可能去跟8%的站在一起，而是选择去有阳光、有机会胜选的新竹。
吴子嘉坦言，陈菊从当蔡办秘书长以来，帮了蔡英文不少倒忙。比如她最恨柯文哲，就不断地打柯，在决定提名礼让的前一夜，她到友台去点名柯文哲，造成民进党做了最后的一个决定。第二个就是北农总经理吴音宁，也是陈菊决定要挺吴音宁的。所以她做了不少这样的事情，而且还会继续做，原因很简单，她讨厌柯P。吴子嘉甚至说，陈菊的IQ不是很高，因此她还会继续犯错！（中国台湾网 李宁）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普又上时代封面 极具讽刺之意(图...
- 【 军事 】 出鞘：中国如何在东非之角战略布局胜...
- 【 财经 】 潘石屹:有的行业赚不了多少钱 还挺烧...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张卫健发文否认吸毒被带走：我好的很
- 【 科技 】 通达系退出丰巢 顺丰菜鸟或暗战加剧
- 【 教育 】 高考成绩今起陆续公布 高校招录新变化
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有