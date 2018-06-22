最高法审委会专职委员：坚决清除执行不规范现象

最高人民法院审委会专职委员刘贵祥。资料图

原标题：刘贵祥：各级法院要把执行不规范现象作为巡查重点，坚决清除

6月21日，最高人民法院审委会专职委员刘贵祥在全国高级法院院长座谈会上通报了全国法院基本解决执行难工作情况。他表示，各级法院要在执行工作巡查活动中把执行不规范现象作为巡查重点，坚决清除各种不规范现象。

刘贵祥表示，当前，以信息化为支撑的执行查控、执行信用惩戒、执行财产变现、执行管理等长效机制建设基本形成，但执行信息化系统还存在一些短板，要进一步解决总对总查控系统中的各类问题，尽快解决司法拍卖中的评估问题，并高度重视执行流程节点管理平台的实际应用，实现执行指挥中心的实体化。

刘贵祥要求，各级法院要在执行工作巡查活动中把执行不规范现象作为巡查重点，坚决清除各种不规范现象。要加大对执行案件管理的工作力度，真正做到所有法院的所有执行案件节点信息准确无误，可视、可查、可督、可控，确保案款管理混乱的局面成为历史。

刘贵祥还表示，运用法律规定的强制措施实现胜诉当事人的合法权益，是强制执行的本质特征，各级法院要坚持问题导向，建立常态化的联动工作机制，通过专项活动切实解决当前人民群众最不满意的突出问题，使执行工作整体推进，进入良性循环状态。

责任编辑：张义凌