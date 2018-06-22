尼泊尔总理将访西藏 中尼铁路项目准备工作将完成

2018年6月20日，北京，在中国访问的尼泊尔总理卡·普·夏尔马·奥利（Khadga Prasad Oli）出席了由中国国际贸易促进委员会、中国国际商会主办的中国——尼泊尔商务论坛，并发表主旨演讲。 视觉中国 图

原标题：大外交|尼泊尔总理将访西藏，或为跨喜马拉雅立体交通网铺路

澎湃新闻记者 于潇清 实习生 栗雅婷

应国务院总理李克强邀请，尼泊尔总理奥利19日起对中国进行为期6天的正式访问。行程进至一半，奥利即将完成在北京的访问，前往中国西藏继续访问。

据尼泊尔外交部此前发布的消息，奥利访华期间将造访中国西藏自治区首府拉萨。《加德满都邮报》的报道则显示，奥利将于22日开启在西藏的访问行程。

不访问中国东部经济发达的沿海城市，也不探寻中国内陆的历史古都，尼泊尔总理此行为何会选择西藏自治区作为北京之外的第二站呢？

事实上，作为唯一一个在拉萨设有领事馆的外国政府，尼泊尔同中国西藏一直有着密切的合作关系，而这次访华，尼泊尔方面计划同中国方面筹划的两项重要合作也都直接与西藏有紧密的关联，包括一个跨境电力输送线路和中尼跨境铁路。

中尼铁路项目准备工作即将完成

据《加德满都邮报》6月21日报道，尼泊尔电力部门20日已经同中国国家电网同意就修建跨境电力输送线路展开可行性研究。报道称，这条预计修建800公里长的电力线路只有80公里会在尼泊尔境内，其他部分都在西藏。中国《国家电网报》也对此进行了报道。

除此之外，中尼之间正在计划修建的中尼跨境铁路，将连接起拉萨和尼泊尔首都加德满都。尼泊尔外长贾瓦利此前也在接受媒体采访时介绍道，作为尼政府的优先政策，中尼铁路的前期工作已经开始，现有的反馈非常积极，而整个准备项目预期在8月完成。

中国交通运输部21日发布消息称，当天，交通运输部部长李小鹏与尼泊尔基础设施和交通部部长马哈赛特在北京共同签署了两份铁路合作的文件，包括《中华人民共和国交通运输部与尼泊尔基础设施和交通部关于开展铁路项目合作的谅解备忘录》和《中华人民共和国交通运输部与尼泊尔政府基础设施和交通部关于尼泊尔借道中国西藏自治区公路进行货物运输的议定书》。

消息称，铁路项目合作备忘录的签署，标志着中尼政府共同推动跨境铁路前期研究迈出实质性步伐。借道运输议定书的签署实施，将弥补当前尼方境内道路运输通行条件的不足，有效满足尼国内民生需求，促进两国间的贸易和人员往来。

20日，奥利在“2018中国-尼泊尔商务论坛”上演讲时表示，尼泊尔致力于跨喜马拉雅地区的互联互通，这将为双边贸易创造有利的环境，并促进商品和服务的流动。

一直以来，西藏都是中尼合作的前沿和重点。此前，国务委员兼外交部长王毅4月18日在北京同尼泊尔外长贾瓦利会谈后共同会见记者时就表示，中尼将联合打造跨越喜马拉雅的立体互联互通网络，双方愿在口岸、铁路、公路、航空、电力、通讯等各个领域逐步推进合作，打造中尼之间立体大通道。

察哈尔学会高级研究员、西华师范大学印度研究中心主任龙兴春在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时表示，“奥利访问西藏的关键目的是希望打通同中国的多个通道，此前尼泊尔地区地震后包括樟木口岸在内的多个口岸都处于关闭状态，目前中尼之间只有吉隆口岸还处于正常运行之中，西藏地区与尼泊尔边贸交流频繁、各种经济合作、能源往来也比较多，因此格外受到尼泊尔的重视。”

奥利：将用行动为外资创造良好环境

自从奥利在去年年底的大选之中以三分之二多数获得压倒性胜利，以及尼泊尔颁布新的《宪法》中规定在新政府上台2年内不可对其发起不信任动议之后，尼泊尔改善了之前5年7任总理轮番上台的尴尬局面，获得了政治上的稳定，奥利也希望借访华机会展现雄心、吸收中国投资进入。此行，奥利携带了120人的代表团，其中还包括多个尼泊尔企业代表。

据《加德满都邮报》21日报道，奥利20日的演讲中也把“投资的安全保障”作为吸引在场中国企业家的因素。

奥利表示，新政府致力于社会稳定和经济发展，提出了“繁荣尼泊尔，幸福尼泊尔人”发展目标，尼泊尔目前迎来国家发展建设的新机遇。尼泊尔拥有低廉的劳动力成本、优惠的税收政策，还颁布实施了一系列有利于外商投资的法律法规。

他还表示，尼泊尔几乎所有的领域都希望向外资开放，包括制造业、电力、IT、服务业、旅游等。

“尼泊尔决心为外来投资创造一个友好的环境，而且不是嘴上说说，会落实到行动。”奥利说，作为中国的邻居，尼泊尔很自然地渴望建立起一个互利的伙伴关系。

奥利在出访前接受中国媒体采访时就表示，尼泊尔可以成为中印两个邻国之间的桥梁，中印两个邻国可以在尼泊尔的经济繁荣中相互补充。而与此紧密相连的是，此行奥利也将再次同中国明确并签署《过境运输协议》的有关内容。

龙兴春分析认为，尼泊尔希望同中国和印度两边能够打通，现在尼泊尔的商贸对印度高度依赖，而印度也多次利用这样的条件封锁尼泊尔。因而，打通同中国的通道，对于尼泊尔来说在经济、安全上都是非常需要的。但尼泊尔打通同中国跨境运输不是代表放弃印度，而是希望多一个选择。

当下，中国对尼泊尔的投资并非一路平坦，据路透社5月报道，尼泊尔财政部长尤巴拉杰·卡蒂瓦达（Yubaraj Khatiwada）表示，尼泊尔正计划取消与三峡集团的西塞提水电站建设协议，改由本国资源进行独立建设。虽然在这之后，尼泊尔能源部长巴夏勉鹏（Barsha Man Pun）在接受新华社采访时曾表示，和三峡集团的合同依然有效，但此举仍然给中国国内希望投资尼泊尔的企业带来了担忧。

龙兴春表示，“虽然现在尼泊尔政府相对于之前处于相对稳定状态，但风险仍然存在，同时还要考虑印度以及一些西方国家试图对中国在尼泊尔投资的制约和干预。对此，中资企业要研究好尼法律法规，处理好同中央政府、地方政府、非政府组织的关系，特别需要注意防止一些势力利用环保问题干扰投资的企图。”

责任编辑：张义凌