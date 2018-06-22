西南江南华南有分散性强降雨 华北黄淮有高温天气

原标题：西南江南华南等地有分散性强降雨 华北黄淮有高温天气
中新网6月22日电 据中央气象台消息，预计22至23日，西南地区东部、江南、华南北部及东部沿海等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨；22至24日，华北东部、黄淮北部等地的部分地区将出现35℃以上的高温天气，局地可达37~38℃。
预计22日08时至23日08时，云南西北部和东北部、贵州、广西北部、湖南西部、江西北部、浙江、福建北部和沿海地区、广东中东部等地的部分地区有大雨，局地有分散性暴雨或大暴雨（100~140毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量20~40毫米，局地50毫米以上），局地有雷暴大风。为此，中央气象台6月22日06时发布暴雨预报。
此外，24日起，西南地区东部、西北地区东部、黄淮、江淮等地将有一次中到大雨，部分地区暴雨到大暴雨降水过程。
22至24日，华北东部、黄淮北部等地的部分地区将出现35℃以上的高温天气，局地可达37~38℃。
未来三天具体预报
6月22日08时至23日08时，四川南部、云南大部、贵州、江南、华南大部、台湾岛及黑龙江东北部等地的部分地区有中到大雨，其中云南东北部、贵州中南部、湖南西部、江西北部、浙江西南部和东北部、广西北部、广东东南部沿海及福建沿海等地的部分地区有分散性暴雨或大暴雨（100~140毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。新疆东部、内蒙古中西部、黑龙江东部等地有4~5级风。
6月23日08时至24日08时，江南北部、西南地区东部和南部、华南大部等地有中到大雨，局地有分散性暴雨（50~80毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。
6月24日08时至25日08时，西南地区东部和南部、江淮北部、黄淮南部、江汉中部、福建中南部、华南北部和西部等地的部分地区有中到大雨，局地有暴雨（50~80毫米）；上述局部地区将伴有短时强降水等强对流天气。
影响与关注
1、南方地区多分散性强降雨，关注局地强降雨可能造成的城市内涝、滑坡等灾害，以及雷暴大风等强对流天气的不利影响；
2、华北、黄淮等地高温天气及影响；
3、做好夏收夏种气象服务。
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