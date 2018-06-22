蔡当局推年改为何引众怒？ 看完这笔账你就明白了

原标题：蔡当局的年改政策为何引众怒？看完这笔账你就明白了

台湾包袱铺，年改惹众怒！我是虽然数学成绩一般但算钱绝对不会吃亏的大侃子~在岛内引发一波又一波争议的军公教年金改革方案，随着20日军改“三读”的完成，民进党终于凭借力排众议、固执己见的执政风格，再打赢一仗！

说起来，自2017年2月21日起，台湾反年改团体八百壮士发起抗议已有485天了，流血冲突不断不说，甚至有人还为此丧了命，可以说，军公教团体为抗议年改举行了不计其数的、大大小小的游行，而就算有国民党团的助力，但依然难抵民进党团的“财大势大”。

在大陆的我们很难理解台湾年金改革的威力，也不明白为什么它会引发台湾社会如此大的动荡，尤其是军人团体，哪怕拼上性命也在所不惜的疯狂。那么，看过下面“军改”的这笔账，大家可能会参透点什么。

台湾公教团体的年改去年已经完成了，最棘手的军人年改20日“三读”通过后也将在今年7月1日上路，尽管楼地板确定为3万8990元（新台币，下同），但包含所得替代率、18%优惠存款等都受到了影响。

新制的月退俸怎么计算？

公式：每月可领金额=最后在职本俸x2x俸率。

月退休俸起支俸率为55%，每增加服役1年，俸率增加2%，依服役实际年资计，军官不得超过90%，士官不得超过95%。

若军官服役26年退伍，套用公式计算即55%+（26-20）x2%=67%；若服役38年退伍，套公式就是55%+（38-20）x2%=91%，由于超过门坎，适用90%。

新旧制差多少？

以台湾“一等士官长20级”为例

（本俸3万8900元，旧制15年+新制20年=服役年资35年）

现行退休所得：

旧制15年：本俸x俸率+930=38900x（15x5%）+930=30105

新制20年：本俸x2x俸率=38900x2x（20x2%）=31120

也就是旧制30105元+新制31120元+台湾军方给的优存利息17758元=78983元。

新月退休俸：

38900x2x〔55%+（35-20）x2%〕=66130

将原月退78983-新月退66130=12853；12853÷10=1285

小结：78983元分十年，每年减1285元，到66130元为止

有人可能还觉得不懂，说白了就是两句话的事儿：新制让退休人员所拿的钱不仅比原来少了，有些还是一年比一年少；且服役年资越长、职位越高，损失越大！

试问，当有人从你的口袋里强行掏走不论是十分之一、五分之一、四分之一……的钞票时，你作何感想？会不怨怼吗？更何况，被影响的恐怕还包括你的配偶、子女，甚至父母！

而面对一浪高过一浪的抗议游行和消费越来越趋向保守的岛民，蔡英文不仅大言不惭地说“台湾经济目前处在过去20年来最好状态”，还在军人年改“三读”通过后立即发声邀功、自我表彰！

蔡英文不仅自认把台湾从“可见危机当中拉回来”，还说她如今面对的种种责难“正是过去政治人物不愿也不敢推动年改的原因”，但只有她“从来没有任何犹豫”，更炫耀“这些（破产）危机，现在都被我们克服了”。

侃爷不知道小英的这份自信到底是从哪里来的，毕竟网友留言大多都是骂她、骂此波年改的……

诚然，军公教的年改可以为台当局省下一笔相当可观的支出，但省钱=好日子吗？

据台当局“行政院”估算，公教年改上路第1年，调降18%优惠存款利率，就可为公库省下310亿元；依“退辅会”提供资料估算，军改第1年，公库可节省80.4亿元；加上第2年18%归零、所得替代率分10年调降至60%，公库共可省下约1兆4000亿元！

但问题是，这笔钱看起来很大，可与社会长期稳定相比，只能算短利！台湾《中国时报》指出，蔡当局带头做激进改革，不仅造成世代对立，还有可能造成“消费大断崖”，形成另一股消费不振的年改“闷经济”。而当新制冲击消费时，台湾萎缩的消费市场，不知何时再能重振！

台湾“中央大学”经济系教授吴大任表示，退休军公教收入大减，消费的影响层面还包括配偶、子女，甚至父母，也就是乘数效应加速扩大。

换句话说，岛内消费市场因年改省下多少钱就有可能失去多少钱的活水！前“行政院发言人”郑丽文痛心疾首的表示，这波年改不仅让整个台湾社会付出代价，对未来也有着深而广的负面影响，直叹“我们真的有需要这样的年改吗”？

而蔡英文当局却还在口口声声说，是因为快破产才进行年金改革的，但真相恐怕不是这么简单！

资深媒体人陈凤馨就认为，蔡当局是在借年改之名行铲除异己之事！

受年改波及的退役军官吴斯怀也直言，蔡当局删减的钱其实跟她口中的“保障基金不破产”——一点关系都没有！他们依然执意如此目的就是“修理你们这些军人”！

蔡英文当局一面自诩经济前景好，一面又大砍年金预算，而“改革”之后的“果实”不仅没有回馈到其他两千万台湾老百姓口袋里，反倒是类似吴音宁这样的人因“跟对人”而一夕之间鸡犬升天，更何况上兆元年金的反扑力道还恐将台湾置于经济倒退的风险中。这样来看，蔡当局不仅没有因年改而赚到好处，反而还会因从人民口袋里强行“抢钱”的做法引发危险后果！

责任编辑：张申