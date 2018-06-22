台湾16县市大雨豪雨特报 台北新北一级淹水警戒

原标题：台湾16县市大雨豪雨特报 台北、新北一级淹水警戒

中新网6月22日电 据台湾“中央社”报道，对流发展旺盛，台湾气象部门21日晚间针对16县市发布豪雨、大雨特报，提醒民众注意雷击及强阵风，低洼处请慎防淹水，山区请慎防坍方及落石。

资料图：大雨。 张斌 摄

豪雨特报县市：基隆市、台北市、新北市、桃园市山区、新竹县山区、苗栗县山区、南投县及宜兰县部分地区。

大雨特报县市：桃园市平地、苗栗县平地、新竹县平地、宜兰县部分地区、新竹市、台中市、花莲县、云林县、嘉义县、台南市、高雄市和屏东县。

此外，“经济部水利署”21日下午6时10分针对台北、新北部分地区发布一级及二级淹水警戒。

“水利署”发布一级淹水警戒地区包括台北市文山区、新北市新店区、石碇区，新北市乌来区则为二级警戒。

台北市文山区受影响地区包括木新路、保仪路一带、兴德路、福兴路一带；新北市新店区受影响地区包括宝福里、宝安里、复兴路80巷、中兴路、安康路一段二段、北新路三段221巷、柴埕路、安和路、德正街、安和路安康路下城小区、安中路、中央五街、民生路158巷。

新北市石碇区受影响地区包括潭边里、乌涂里、永定里、格头里；乌来区受影响地区为乌来里乌来街。

“水利署”淹水警戒分级，一级警戒部分，代表发布淹水警戒的乡（镇、市、区）若持续降雨，辖内易淹水村里及道路可能已经开始积淹水；二级警戒部分则代表其辖内易淹水村里及道路可能3小时内开始积淹水。

责任编辑：张玉