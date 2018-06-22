台退休教授点破年改两大谎言 称蔡英文信用会破产

原标题：台湾退休教授点破年改两大谎言 称蔡英文信用会破产
台湾教师联盟日前赴台“立法院”抗议，称蔡英文当局的年金改革是一场骗局。（图片来源：台湾“中时电子报”）
中国台湾网6月22日讯 据台湾“中时电子报”报道，台“立法院”通过军人年改后，台湾地区领导人蔡英文向军公教道歉，彰化师范大学退休教授、诗人渡也（陈启佑）在facebook发文炮轰蔡英文，说她违反台湾地区相关规定，“不溯及既往”、违反信赖保护原则，抢夺军公教月退俸，“绝不接受她的道歉”。
渡也指出，蔡英文说绝大多数的军公教人员，都体恤台当局年金改革，这是公然说谎，“据我所知，有太多太多退休军公教人员接到月退俸重新审定的公文后，都相当生气，要申请复审、诉愿。我负责任地说，我极少听到有退休军公教人员体恤年金改革”。
渡也强调，年金改革最基本的问题及错误是：一、不溯及既往。二、违反信赖保护原则。
渡也表示，根本没有什么基金会破产，对于蔡英文说的“会破产”，渡也批评是再次说谎，因为从最近很多人收到的年金重审“处分书”足以证明，退抚基金没有状况，台湾根本没有破产的问题，会破产的是蔡英文的信用。
对于蔡英文说“我们一起走过来了”，渡也说“我们”应该是指她、陈建仁、林万亿和绿营的“立法委员”。“抱歉，我和我的很多军公教友人不屑和她一起走！”（中国台湾网 王怡然）
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